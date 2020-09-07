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أستراليا: الحكومة ستوفر لقاحا مجانيا مطلع العام الجاري ضمن صفقة بقيمة 1.7 مليار دولار
الاتفاقيتان تسمح للحكومة بتصنيع اللقاح داخل أستراليا وتوزيعه على الدول الصديقة في جنوب شرق آسيا والباسيفيك
سيحصل الأستراليون على لقاح فيروس كورونا الذي يطوره العلماء في بريطانيا وكوينزلاند في حال نجاح التجارب الحالية ضمن صفقة أبرمتها الحكومة بقيمة 1.7 مليار دولار. ويمكن أن يكون اللقاح جاهزا في وقت مبكر من العام القادم طبقا لخطة التطوير الحالية.
وأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم أن لقاحات كوفيد-١٩ ستتاح بشكل مجاني خلال عام 2021، بعد ثبات نجاح التجارب الحالية.
اللقاح الذي تطوره جامعة أوكسفورد سيكون متاحا بحلول مطلع عام 2021 بينما سيكون لقاح جامعة كوينزلاند متاحا خلال منتصف العام القادم.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع اتفاق مبدئي مع جامعة أوكسفورد وشركة الدواء البريطانية AstraZeneca اللذان يطوران لقاح بالتعاون بينهما، ودخولها محادثات مع جامعة كوينزلاند وشركة CSL واللذان يعملان على لقاح آخر.
وكان حزب العمال قد أعرب عن انتقاده لهذا الوعد الحكومي قائلا إنه لا يمثل اتفاق كامل يمكن للأستراليين الاعتماد عليه. ولكن مع إعلان توقيع الاتفاقيتين أصبحت الحكومة واثقة من إمكان توفير اللقاح مجانا بمجرد نجاح التجارب.
ومن المقرر أن تصنع شركة CSL في ملبورن نحو 84.8 مليون جرعة من اللقاح، منها 51 مليون جرعة من لقاح جامعة كوينزلاند و33.8 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد طبقا للاتفاق الذي أبرمته الشركة مع الحكومة.
وقال موريسون "من خلال تأمين اتفاقات الإنتاج والتوزيع، سيكون الأستراليون من بين الأول في العالم لتلقي لقاح آمن وفعال، شريطة اجتياز اللقاح للمراحل الأخيرة من التجارب." وأضاف "لا توجد ضمانة أن تلك اللقاحات ستنجح في اجتياز التجارب، ولكن الاتفاق يجعل الأستراليين في مقدمة الصف للحصول على اللقاح بمجرد أن يمنحه خبراؤنا الضوء الأخضر."
وقالت شركة CSL أن عدد اللقاحات التي طلبتها الحكومة اعتمد على تقديرات بتوزيع جرعتين من اللقاح على كل شخص في أستراليا. وسيتم بموجب الشق الأول من الاتفاق توزيع 3.8 مليون جرعة من لقاح جامعة أوكسفورد في يناير كانون الثاني وفبراير شباط لعام 2021.
وقال وزير الصحة غريغ هانت إن اللقاح لن يكون إلزاميا ولكن الحكومة ترغب في أن ترى اللقاح يصل لأكبر عدد ممكن من السكان.
وبموجب الاتفاقين فإن أستراليا يمكنها أن تقدم اللقاحات للدول الشريكة لها في الباسيفيك وجنوب شرق آسيا. لقاح جامعة أوكسفورد وAstraZenecaيخضع حاليا للمرحلة الثالثة من التجارب ويعتبر أكثر لقاح مبشر بالنجاح في العالم. وسيتم السعي للحصول على موافقة الجهات التنظيمية بشكل فوري بعد النجاح في التجارب.
وأعلنت جامعة كوينزلاند مؤخرا أن التجارب المعملية للقاح الذي تطوره أظهرت نتائج مبشرة وكانت ناجحة في نماذج التجارب على الحيوانات. ويعتقد الخبراء أن ثلثي السكان يجب أن يحصلوا على اللقاح من أجل وقف تفشي كوفيد-١٩.
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سيدني - استراليا
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