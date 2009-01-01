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أستراليا: السماح بالجمع بين إعانتي جوب كيبر وجوب سيكر للمستفيدين منهما
القرار جاء لتلافي الخفض في مبالغ الاعانتين
حثت السلطات حوالي مليون من اهالي فيكتوريا الذين يعتمدون على برنامج الاعانات "جوب كيبر" على التقدم أيضًا بطلب للحصول على إعانة مالية أخرى ضمن برنامج "جوب سيكر" من أجل "زيادة" مدفوعاتهم بما يصل إلى 500 دولار في الأسبوع بينما يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة اسابيع خفض مبالغ الاعانات للمستفيدين منها.
وشجعت السلطات الجمع المزدوج بالمطالبة بكلتا الدفعتين لمساعدة العمال الذين قد يخسرون مئات الدولارات عندما يتم تخفيض دعم أجور فيروس كورونا في 27 أيلول سبتمبر.
وسيتضرر العاملون بدوام جزئي أكثر من غيرهم حيث تم تخفيض مبلغ 1500 دولار لكل أسبوعين وفق برنامج جوب كيبر إلى 750 دولارًا فقط في أسبوعين.
هذا يعني أن العاملين بدوام جزئي سوف يكسبون أقل على برنامج جوب كيبر الجديد الذي يبلغ 750 دولارًا مقارنةً بالمعدل الجديد لبرنامج جوب سيكر والذي سيصل إلى 815 دولارًا في الأسبوع.
ولكن يتم الآن تشجيع العمال على المطالبة بكل من جوب كيبر ونسبة جزئية من جوب سيكر بموجب القواعد المعدلة بحسب ما قالت وزيرة الخدمات الاجتماعية آن راشتون.
وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية آن راشتون لموقع news.com.au إن شخصًا ما يتلقى أعانة ضمن برنامج جوب كيبر بمعدل 1200 دولار في الأسبوعين قد يكون مؤهلاً الآن للحصول على دفعة جزئية من جوب سيكر تبلغ حوالي 276 دولارًا كل أسبوعين ، وبذلك يصل إجمالي الدخل الممول من دافعي الضرائب إلى 1476 دولارًا.
وهذا المبلغ أقل بـ 25 دولارًا فقط من المبلغ الأصلي البالغ 1500 دولار الذي كان يتقاضاه المستفيد قبل 27 أيول سبتمبر.
وأضافت راشتون أنه قد يكون العامل الذي يعمل بدوام جزئي ويحصل على مبلغ قدره 750 دولارًا في الأسبوعين مؤهلاً للحصول على دفعة جزئية من جوب سيكر تصل إلى 546 دولارًا ليصل إجمالي الدخل الممول من دافعي الضرائب إلى 1295 دولارًا.
وقالت السناتور راشتون: أنها تشجع أيا من سكان فيكتوريا، أو أي أسترالي على القيام بذلك .
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