سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- تجني حكومة نيو ساوث ويلز أكثر من 40 مليون دولار سنويًا من الغرامات بحق عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يتبين أنهم يقودون سيارات غير مسجلة.

فقد أدى التخلص من ملصقات تسجيل السيارات، التي تظهر فترة صلاحية القيادة وموعد تجديد التسجيل، إلى توفير 575000 دولار أميركي من تكاليف الطباعة على حكومة الولاية في عام 2013 وتم بيعها للسائقين على أنها «تجعل الحياة أسهل».

لكنها أضافت أيضًا غرامات بالملايين مع ضبط 50 ألف سائق أو أكثر في سيارات غير مسجلة مما درّ على خزينة الولاية أكثر من 250 مليون دولار منذ 2013.

ففي نهاية عام 2010، جرى تغريم حوالي 34000 شخص 17.4 مليون دولار لقيادتهم سيارات غير مسجلة.

أما في عام 2013، فارتفعت أعداد الذين تم تغريمهم الى ما يقرب من 59000 سائق بمبالغ وصلت الى 35.5 مليون دولار.

في عام 2009، بدأت شرطة نيو ساوث ويلز طرح تقنية التعرف الآلي على لوحة الأرقام على سيارات دوريات الطرق السريعة التي يمكنها اختبار اتصال عشرات المركبات غير المسجلة.

وقيادة السيارات غير المسجلة تعني أن أصحابها يقودونها دون تجديد بوالص Compulsory Third Party Personal Injury مما يتركهم معرضين لمخاطر كبيرة إذا تعرضوا لأي حادث، اضافة الى تغريمهم 686 دولارًا في نيو ساوث ويلز.

ففي حين أن ولاية نيو ساوث ويلز تفرض غرامات، فإن شرطة جنوب أستراليا أكثر تساهلاً وتصدر تحذيرات لحوالي 670 سائقًا كل شهر بسبب انتهاء صلاحية قيادة السيارة.

في نيو ساوث ويلز يتم تحذير أقل من 150 سائقًا، في المتوسط، كل شهر، من حوالي 5000 شخص يتم تغريمهم.

ولا يمكن للشرطة في جنوب أستراليا إصدار غرامات للقيادة بدون تأمين حتى انقضاء 30 يومًا من تاريخ استحقاق التسجيل.

وقال متحدث باسم شرطة جنوب أستراليا إنهم يأخذون في الاعتبار سجل قيادة سائقي السيارات والوقت الذي كانت فيه السيارة غير مسجلة عند اتخاذ قرار بشأن التنبيهات أو الغرامة.

وقالت متحدثة باسم دائرة النقل في نيو ساوث ويلز إن «مسؤولية السائقين وحدهم» دفع رسوم التسجيل وتحديث بياناتهم، في غضون 14 يومًا من أي تغيير، كاشفة عن إن رسائل تذكير بتجديد التسجيل يتم إرسالها إلى جميع السائقين قبل حوالي ستة أسابيع من انتهاء الصلاحية.

وفي 2018/19، أرسل «خطأ في النظام» من خدمة نيو ساوث ويلز 390.000 رسالة تذكير بالتسجيل أقل من 2017/18 (اي العام السابق) ولكن عدم الحصول على تذكير ليس عذرًا صالحًا لتجنب الغرامة.

وقال جون غولي، كبير المحامين في Stacks Collins Thompson في هورنزبي، إن المواطنين كثيرًا ما يحاولون المجادلة بأنهم لم يتلقوا تذكيرات إعادة التسجيل لكن المحاكم ليس لديها أي تساهل تقريبًا حتى عندما يحاول العميل فعل الشيء الصحيح.

وأضاف غولي يقول ان «الإيرادات التي تجنيها الحكومات من تغريم الأشخاص يجب أن تكون متوازنة مع تكاليف السائقين غير المسجلين وبالتالي غير المؤمن عليهم الذين يتورطون في حوادث الاصطدام».

وقال ان «تكلفة تذكير سائقي السيارات بتجديد تسجيلهم تتضاءل مقارنة بالتأثير الذي يمكن أن يحدثه على حياة الناس».