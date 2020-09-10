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أستراليا: غضب واستهجان في كوينزلاند بسبب منع الولاية حفلات الرقص في الزفاف والسماح بحفلات الجنس!
سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- يعتري العديد من مواطني كوينزلاند غضب واستهجان شديدان بشأن قوانين فيروس كورونا الغريبة في الولاية، حيث أن الناس لا يمكنهم الرقص في حفلات الزفاف أو النوادي ولكن يمكنهم الذهاب إلى حفلات الجنس.
فقد سلطت ABC الضوء على قواعد فيروس كورونا الغريبة في كوينزلاند، وكشفت أنه بينما يُمنع الضيوف من الرقص في حفلات الزفاف، فإن حفلات الجنس لديها الموافقة الرسمية.
ففي كوينزلاند يُسمحن فقط للعروس والعريس وأولياء الأمور بالرقص في أعراسهم نتيجة لقيود كوفيد 19.
ومع ذلك ، فإن نوادي الجنس وحفلات الجنس المنظمة - بما في ذلك الجنس الجماعي - مسموح بها بموجب خطة كوفيد الصناعة الآمنة (COVID Safe Industry Plan).
تقر هذه الخطة الخاصة بالولاية بممارسة الجنس في البيوت المرخصة وحفلات البالغين، معترفة بأن بعض الأماكن تعتبر «عالية الخطورة» ولكنها تحدد إرشادات محددة لضمان «العودة الآمنة لتوفير الخدمة».
وكان نهج كوينزلاند تجاه قيود فيروس كورونا مصدرًا للجدل، لا سيما عندما يتعلق الأمر بضوابط صارمة على الحدود.
اتُهم رئيس الوزراء أناستاسيا بالاشتشوك بإغلاق الولاية عن بقية البلاد لأسباب سياسية، وليس بناءً على نصائح صحية، في الفترة التي تسبق الانتخابات.
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