أستراليا: المحكمة تبرأ المتهمين في قتل اللبناني مايك حاوي في سيدني

Former Comanchero bikie boss Mahmoud Mick Hawi arrives at the NSW Supreme Court, in Sydney, Friday, Sept. 5, 2014.

برأت محكمة في ملبورن شخصين من تهمة قتل زعيم مجموعة الكومانشيرو للدراجات النارية مايك حاوي خارج أحد نوادي اللياقة البدنية في سيدني.

الواقعة التي تعود إلى فبراير شباط عام 2018، شهدت تعرض محمود حاوي الشهير بمايك والذي يتحدر من أصول لبنانية، إلى إطلاق نار في الرأس والوجه من مسافة قريبة، أثناء جلوسه في سيارته.

ووجهت اتهامات إلى يوسف نازلي أوغلو وجمال الجايدي باغتيال الرجل البالغ من العمر 37 عاما، وقال المتهمان إنهما لم يرتكبا الواقعة. وبعد ثلاثة أسابيع من إجراءات المحاكمة وأربعة أيام من المداولات وجدت المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز أن المتهمين بريئان.

وبعد صدور الحكم، هتف أقارب حاوي في قاعة المحكمة قائلين "أعرف أنك فعلتها، وأنت تعلم أنك فعلتها."

ووجدت الشرطة بعد عملية إطلاق النار، سيارة مرسيدس محترقة تماما، كان قد تم استخدامها من قبل منفذي الجريمة. وتظهر كاميرات المراقبة رجلين يرتديان ملابس سوداء ويركضان في وضح النهار في ضاحية روكدايل في جنوب سيدني.

واستمعت المحكمة إلى أن حاوي ونازلي أوغلو كانا صديقان مقربان في السابق ولكن العلاقة بينهما انهارت بعد أن أمر حاوي بطرده من إحدى رحلات اصطياد الأسماك لأن نازلي أوغلو "أحرجه بسلوكه" في العلن.

وتزعم حاوي مجموعة الدراجات النارية الشهيرة كومانشيرو في عمر الثانية والعشرين، وقال دفاع المتهمين إن حاوي كون علاقات عداء مع كثيرين تجعل لديهم أيضا دوافع لقتله.

واستند الدفاع إلى أن صور كاميرات المراقبة تشير إلى أن الشخص الرئيسي الضالع في الجريمة يبلغ طوله 186 سنتيمترا وهو ما يستبعد احتمالية تورط الجايدي لأن طوله يقترب من مترين.

أما الآخر فكان طوله يصل إلى 175.8 سنتيمتر في يوليو تموز عام 2020.

ورغم أن الادعاء وجه تهمة القتل إلى شخص واحد من الاثنين إلا أنه اعتبر الشخصين جزءا من "عملية إجرامية مشتركة" وبالتالي فإنهما مسؤولان بشكل متساو عن أفعال بعضهما البعض.