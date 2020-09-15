أستراليا: الرجل الذي ركلته شرطة فيكتوريا في الرأس دخل في غيبوبة

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علقت الشرطة عمل أحد ضباط فيكتوريا والذي تم تصويره وهو يركل رجلا في رأسه خلال عملية إلقاء القبض عليه في ملبورن.

الشرطي من رتبة senior constable تم تعليق عمله بعد ظهور المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يقوم فيه بركل رأس تيموثي أتكينز بينما كان الأخير على الأرض في إيبينغ يوم الأحد.

كما ظهر في الفيديو قيام سيارة شرطة بصدم أتكينز أثناء سيره أمامها قبل أن تبدأ عملية القبض عليه.

الرجل البالغ من العمر 32 عاما مصاب باضطراب ثنائي القطب، وقد دخل في غيبوبة بعد الواقعة. وطالب والده غلين أتكينز بإقالة الشرطي الذي ركل رأس ابنه.

وقال أتكينز إن ابنه الذي يعاني من مرض نفسي كان في مستشفى Northern Hospital Epping لتلقي العلاج، قبل أن يخرج ليقابل صديق له من العمل، وهو ما دفع طاقم المستشفى لإبلاغ الشرطة.

وقال أتكينز "لقد تم دهسة بالأقدام وتعرض للركل من الشرطة." وأضاف "لا يحق للشرطة أن تفعل ما فعلت."

وتحقق لجنة القيم الداخلية في شرطة فيكتوريا في الواقعة.

وقالت الشرطة بعد الحادث إن الرجل الذي لا يملك محل إقامة، كان عدوانيا وقام بتحطيم سيارة شرطة لتجنب إلقاء القبض عليه.

وفي بيان لاحق قالت الشرطة إن الشرطي المسؤول عن الواقعة جزء من فريق الاستجابة للحوادث الخطرة، وأنه تم تعليق عمله الليلة الماضية.