استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية أستراليا بالصوت والفيديو

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: الرجل الذي ركلته شرطة فيكتوريا في الرأس دخل في غيبوبة
المصنفة ايضاً في: استراليا, أستراليا بالصوت والفيديو

أستراليا: الرجل الذي ركلته شرطة فيكتوريا في الرأس دخل في غيبوبة

شرطة فيكتوريا تفتح تحقيقا في الواقعة بعد أن قالت إن الرجل كان عدوانيا وحطم سيارة شرطة قبل الواقعة

آخر تحديث: منذ 6 من الساعات و 24 من الدقائق
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 425
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

علقت الشرطة عمل أحد ضباط فيكتوريا والذي تم تصويره وهو يركل رجلا في رأسه خلال عملية إلقاء القبض عليه في ملبورن.

 

الشرطي من رتبة senior constable تم تعليق عمله بعد ظهور المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يقوم فيه بركل رأس تيموثي أتكينز بينما كان الأخير على الأرض في إيبينغ يوم الأحد.

 

كما ظهر في الفيديو قيام سيارة شرطة بصدم أتكينز أثناء سيره أمامها قبل أن تبدأ عملية القبض عليه.

 

الرجل البالغ من العمر 32 عاما مصاب باضطراب ثنائي القطب، وقد دخل في غيبوبة بعد الواقعة. وطالب والده غلين أتكينز بإقالة الشرطي الذي ركل رأس ابنه.

 

وقال أتكينز إن ابنه الذي يعاني من مرض نفسي كان في مستشفى Northern Hospital Epping لتلقي العلاج، قبل أن يخرج ليقابل صديق له من العمل، وهو ما دفع طاقم المستشفى لإبلاغ الشرطة.

 

وقال أتكينز "لقد تم دهسة بالأقدام وتعرض للركل من الشرطة." وأضاف "لا يحق للشرطة أن تفعل ما فعلت."

 

وتحقق لجنة القيم الداخلية في شرطة فيكتوريا في الواقعة.

 

وقالت الشرطة بعد الحادث إن الرجل الذي لا يملك محل إقامة، كان عدوانيا وقام بتحطيم سيارة شرطة لتجنب إلقاء القبض عليه.

 

وفي بيان لاحق قالت الشرطة إن الشرطي المسؤول عن الواقعة جزء من فريق الاستجابة للحوادث الخطرة، وأنه تم تعليق عمله الليلة الماضية.

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)