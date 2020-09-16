- بالفيديو: الشرطة تطارد طفلا قاد سيارة بسرعة جنونية لمدة ثلاثة ساعات
- الحكومة تعلن عن خطة جديدة لإعادة الأستراليين العالقين في الخارج
- تعميم "أمر العمليات"... وأديب نحو الاعتذار
- انتهى الوقت... الحكومة "يا أبيض يا أسود"
- مشاورات بعبدا لم تمنع الإنزلاق: تشكيلة أديب اليوم أو الإعتذار!
- نيران أميركية على ماكرون... وأديب على مشارف الاعتذار: المبادرة الفرنسية تترنّح
- بومبيو للفرنسيين: أنتم تسهلون إرهاب الحزب وتدعمونه
- فوشيه يطمئن الحزب وأديب متأهب للاعتذار!
- صادر وحرب والرفاعي: استشارات القصر خزعبلات ومخجلة وغير دستورية
- سقوط المبادرة الفرنسية: هل تبدأ المواجهة في الشارع؟
- لبنان عند منعطف موت المبادرة الفرنسية واعتذار أديب
- المدرسة منهكة ومتروكة وعاجزة...
- المبادرة الفرنسية على "مشنـقة" رزمة العقوبات الثانية
- طموح ترامب كتلة عربية - إسرائيلية ضد إيران!
- "ميرنا الشالوحي": الهبوط من "الاستراتيجيا" إلى الميليشيا
- ... وما خوفي من البلل!
- "الثنائي": لا حكومة إذا لم يسمِّ الشيعة وزراءهم
- "في اختيار الرفاق"
- مصادر الخارجية الأميركية تنفي نقل ملف ترسيم الحدود من شينكر لساترفيلد
- جنبلاط متضامن مع برّي والشيعة متوجّسون من "مشروع اقتصادي" يستبعدهم
- الدروز... "نبكي" على الحقائب السيادية والأساسية ونسير
- «المالية»: السرية المصرفية ليست عائقاً أمام التدقيق الجنائي
- حادثة الشالوحي: نموذج العيش في فيدرالية التيار والقوات
- قراءة أولية في حكم المحكمة الخاصة باغتيال الحريري [2/2]: القضاة «يتهمون» المدعي العـام بـ«الفشل» و«الإخفاق»
- لا لقاح روسيّاً قبل اعتماده دوليّاً: لبنان يتجاوز الـ 15 ألف إصابة
- الحليب ومشتقّاته: نحو زيادة الأسعار 300%؟
- شمالاً: أدوية مفقودة من الصيدليات والمواطن قلق من رفع الدعم
- هل اليمن أفضل من الصومال؟
- اعتصام أمام «العدل» للمطالبة بمحاسبة مصيبي عيون المتظاهرين بالرصاص الحي
- عودة صورة الحكومة إلى «غرفة العتمة».. وترقّب زيارة أديب «المتكتم» إلى بعبدا
- خطة أميركا في لبنان والعراق ضد الميليشيات ... والمبادرة الفرنسية «حلّ مرحلي»
- حزب الله ينسف بطلب إيراني مبادرة ماكرون في لبنان
- توقعات الأبراج ليوم September 16, 2020
- بالفيديو.. تاريخ وزارة المال إن حكى : لا العرف ولا الدستور طوّباها باسم الثنائي الشيعي
- بالفيديو: إعلاميون يمثلون أمام النيابة العامة لأنهم تطرقوا الى تجاوزات شرطة المجلس النيابي في حق المتظاهرين
- نجومُ العميد في خدمةِ موقوف بتفجير المرفأ!
- اوساط اسلامية: مشاورات رئيس الجمهورية تجاوز للدستور و"الــــــــــــــــطائف" لــــــــــــــم يمنح وزارة المال للشيعة
- أستراليا: الرجل الذي ركلته شرطة فيكتوريا في الرأس دخل في غيبوبة
- أستراليا: مكتب الضرائب يستقبل آلاف الشكاوى عن شركات "احتالت" على جوب كيبر
- حدث في مثل هذا اليوم September 15, 2020
- تمهيد رئاسي لولادة الحكومة.. وباريــس على خط فكفكة العقدة الشيعية
- سِرّ أزمة الحقائب: هل ستفضحون فسادنا؟
- الودائع تنكمش.. والقروض تتراجع.. والأسباب معروفة
- فرنسا تترقّب... تُراقِب وتُحذّر
- ملف «الترسيم» أُعيد الى ساترفيلد! لماذا؟
- انقلاب متدحرج على أديب ومبادرة ماكرون!
- 8 آذار... عين على الحكومة وعين على العقوبات
- مشاورات عون تطيح المادة 64 وتحوّل التأليف إلى متراس بوجه الرئيس المكلف!
- استعراض قواتي «شبه عسكري» من الأشرفية إلى ميرنا الشالوحي: سقوط حكومة الأمر الواقع
- عون يقود مشاوراته على قاعدة: "المال" للثنائي الشيعي "حتى لو نزلت السما"
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
الحكومة تعلن عن خطة جديدة لإعادة الأستراليين العالقين في الخارج
الحكومة الفيدرالية تتعرض لضغوط كبيرة من أجل إعادة ما يقرب من 25,000 أسترالي عالق خارج البلاد
أعلنت الحكومة الفيدرالية عن رغبتها في رفع أعداد من سيتم السماح لهم بالعودة إلى أستراليا من العالقين في الخارج من خلال الضغط على حكومات الولايات والمقاطعات لزيادة السعة الاستيعابية لفنادق الحجر الصحي.
وطبقا للمقترح الحكومي فإن 2000 شخص إضافيين سيتم السماح لهم بالعودة كل أسبوع. وكتب نائب رئيس الوزراء ووزير النقل مايكل ماكورماك إلى قادة الولايات والمقاطعات يطلب منهم زيادة الأماكن المتاحة في فنادق الحجر الصحي.
وقال ماكورماك إنه يرغب في زيادة هذا الرقم ليسمح بعودة 6,000 أسترالي في الأسبوع بدلا من الحد الأقصى المسموح به حاليا وهو 4 آلاف في الأسبوع.
وقال ماكورماك للصحفيين "ما نرغب في رؤيته هو أن يصبح بمقدور المزيد من الأستراليين العودة إلى وطنهم." وأضاف "واجه البعض مواقف صعبة أثناء محاولتهم العودة إلى الوطن ونحن نعلم هذا. وهناك بعض القصص تفطر القلب."
وقال ماكورماك إن المقترح يشمل زيادة 500 شخص في ولاية نيو ساوث ويلز وزيادة مماثلة في كوينزلاند وغرب أستراليا وزيادة قدرها 360 شخص في جنوب أستراليا.
وأضاف أنه يرغب في رؤية زيادات في معدلات الواصلين إلى تازمانيا وأراضي الشمال وكانبرا أيضا.
وكانت ملبورن قد توقفت عن استقبال المسافرين العائدين من الخارج في فنادق الحجر الصحي لديها بسبب تفشي وباء كورونا.
وتتعرض الحكومة الفيدرالية لضغوط كبيرة من أجل المساعدة في إعادة 25,000 أسترالي عالقين في الخارج إلى وطنهم من خلال استخدام طائرات الجيش الأسترالي.
وكان حزب العمال قد دعى إلى تشغيل طائرات سلاح الجو الأسترالي التي يستخدمها رئيس الوزراء والحاكم العام من أجل السفر حول العالم، بهدف إعادة الأستراليين العالقين في ظل الوباء العالمي.
وقال زعيم المعارضة أنتوني ألبانيزي إنه يرغب أن يرى الحكومة الفيدرالية تقوم بعمل برامج للحجر الصحي للفنادق بالتوازي مع البرامج التي تديرها حكومات الولايات والمقاطعات.
وقال ألبانيزي "ما نراه هو رئيس وزراء يقول إن الأمر صعب للغاية في اللحظة الراهنة. وأضاف "هناك 25,000 أسترالي عالقين، ونعلم أن الكثير منهم مستعدون لفعل أي شيء من أجل العودة إلى الوطن."
وقال ألبانيزي إن الحكومة يجب أن تنظر في مسألة تسيير رحلات رخيصة على طائرات كوانتس وتستخدم طائرات سلاح الجو الأخرى لإعادة الناس إلى بيوتهم.
كما دعى إلى قيام الحكومة الفيدرالية باستخدام مركز احتجاز المهاجرين في كريسماس آيلاند والمنشأة الموجودة في داروين، كأماكن للحجر الصحي، كما فعلت الحكومة عند ظهور الوباء.
ويتعرض النواب الأستراليون من كل التيارات السياسية إلى ضغوط من قبل الناخبين من أجل فعل المزيد لإعادة العائلات العالقة في الخارج.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الحكومة تعلن عن خطة جديدة لإعادة الأستراليين العالقين في الخارج
- أستراليا: الرجل الذي ركلته شرطة فيكتوريا في الرأس دخل في غيبوبة
- أستراليا: مكتب الضرائب يستقبل آلاف الشكاوى عن شركات "احتالت" على جوب كيبر
- خطة جديدة لتأمين امدادات أستراليا من الغاز وخفض أسعار الكهرباء
- أستراليا: المحكمة تبرأ المتهمين في قتل اللبناني مايك حاوي في سيدني
- وزير الهجرة: قيم أستراليا تختلف عن بعض الدول العربية وعلى المهاجرين فهم ذلك
- أستراليا.. بالفيديو: شرطي في فيكتوريا يدوس رأس رجل خلال حادثة اعتقال
- ثلث الأستراليين يلومون الصينيين على ظهور وباء كورونا في أستراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)