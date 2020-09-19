أستراليا.. نيو ساوث ويلز: تجاوزوا الحد الأقصى للتجمع بثمانية أشخاص فقط فغرمتهم الشرطة 28 ألف دولار

غرمت شرطة نيو ساوث ويلز 28 شخصا في حفلة منزلية في بونداي 28 ألف دولار لخرقهم الحد الأقصى المحدد للأشخاص في المنازل وهو 20 شخصا.

وكانت الشرطة قد تعهدت الأسبوع الفائت بمعاقبة كل شخص يثبت تواجده في تجمع يتجاوز الحد الأقصى المحدد بعشرين شخصاً.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان: "في السابق كان منظم التجمع هو المعرّض لدفع الغرامة المالية اذا كان عدد الأشخاص في التجمع يفوق الحد القانوني، أما الآن سيكون كل شخص حضر التجمع عرضة للغرامة."

وستُفرض غرامات فورية قدرها 1000 دولار على أي شخص يتم العثور عليه في حفلة منزلية أو تجمع يفوق الحد، على أن تبقى كل القيود الأخرى سارية المفعول.

وتهدف القواعد الجديدة إلى تشديد القيود على التجمعات والحد من الحفلات الخاصة خصوصاً خلال فترة الصيف المقبل ولا سيما خلال عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة.

هذا وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، واحدة منها فقط إصابة مجتمعية.

معضلة الحدود المغلقة

وفي سياق متصل، تواصل حكومة الولاية الضغط على حكومة كوينزلاند لتخفيف القيود على الحدود.

ففي الوقت الذي سيسمح فيه لسكان مقاطعة أراضي العاصمة (كانبرا) من الدخول إلى كوينزلاند دون الحاجة للحجر، لا تزال حدود كوينزلاند مقفلة بوجه سكان نيو ساوث ويلز.