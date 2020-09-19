- أستراليا: رحلة طيران “دون وجهة” بِيعت تذاكرها خلال 10 دقائق بثمن عالٍ.. هكذا لبَّت شركةٌ رغبات المهووسين بالسفر
- أمريكا تعاقب والصين تتوعد.. حظر "تيك توك" يشعل حرب بيانات جديدة بين بكين وواشنطن
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: تجاوزوا الحد الأقصى للتجمع بثمانية أشخاص فقط فغرمتهم الشرطة 28 ألف دولار
- ماكرون يحاول إنقاذ مبادرته .. والتأليف: تباينات ولاءات متبادلة
- أسرار وخفايا لبنانية
- المبادرة الفرنسية: ألسنةٌ في مدحها وأيادٍ في نحرها
- عناد "حزب الله" حكومياً أبعد من وزارة المال
- "الرئيس القوي" ما بين "الثنائية" و"الرباعية"!؟
- الشفافية علاج عقدة الوزارات الخدماتية
- "الثنائي" لتصعيد أوسع يستغل المرونة الفرنسية
- "الثنائي": التوقيع الثالث أو نستأنف "العدّ"
- موسكو تنضم لجهود ماكرون لإحتواء العقد.. وإطلاق حكومة أديب
- المبادرة الفرنسية في «مرحلة حرجة»
- فشلت فرنسا والافضل تحديد خسائرها !
- إيران استغلت فرنسا كسباً للوقت وتكريساً لحزب الله بلبنان
- التهديدات المتزايدة للعيش المشترك
- "الوسطية" أو فنّ الواقعية السياسية
- الفرنسيون في "استراحة محارب"... قلّعوا شوككم بأيديكم!
- "حزب الله" والعلامة الأمين
- المَخرج باعتذار مصطفى أديب
- عون - بري... مواجهة لم تنتهِ فصولها بعد
- العقوبات تُحرج المصارف والقضاء: دقّت ساعة الحساب
- عراجي: لقاح كورونا انتخابي.. وسيتأخر ليصل إلى لبنان
- الضغوط على "حزب الله" ستستمر: قواعد اللعبة تغيّرت
- حفلة التطبيع العربي: الطُغاة يحاولون إعادة انتخاب ترامب
- «الثنائي»: حقيبة المال أو اعتذار أديب
- الحريري مزهوّاً: حزب الله مضطر الى التنازل
- «كورونا» يُشعِل «رومية»: نحو التمرّد الكبير
- إصابات كورونا تتخطّى 700 حالة يومياً و18 وفاة في 24 ساعة: هل بدأ الأسوأ؟
- إدارة ترامب تضغط على لبنان: مفاوضات مباشرة مع «إسرائيل» قبل الانتخابات
- "قوارب الموت": أطفالنا جثث في البحر
- الفساد والتناحر الطائفي وراء أخطر أزمة اقتصادية في لبنان
- محاولات يائسة لإنقاذ المبادرة الفرنسية في لبنان
- «التشدد» الشيعي يقابله «التراخي» الفرنسي
- إسرائيل تُجدّد التّهديد باغتِيال السيّد نصر الله.. وترامب يتحدّث عن إيقاف خطّة لاغتِيال الأسد.. هل التّزامن في التّوقيت مجرّد صُدفة؟ وهل ستمنع العُقوبات الأمريكيّة مسيرة إعادة الإعمار السوريّة مِثلما كشفت آخِر التّهديدات؟ إنّه الإجرام في زمنِ الكورونا
- حدث في مثل هذا اليوم September 19, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 19, 2020
- فشِل ترامب في حوار تلفزيوني قبل نحو أسبوع!
- إسرائيل تبدأ عزلاً شاملاً جديداً لمواجهة الوباء وآخر جزئي في العاصمة الاسبانية
- مستشار باسيل يضرب مواطناً وأتباعه يحطمون أسنان شابة
- اشتباك "القوات" و"العونيين" من الشارع إلى القضاء.. والكنيسة
- حزب الله في لبنان.. تلزيمات ومشاريع تدر المليارات
- التأليف بين التريث والاعتذار.. ونصيحة فرنسـية بمفاوضة «الثنائي»
- أسرار وخفايا لبنانية
- مَن سيقول «آخ» أولاً؟
- ماذا يعني بقاء «المالية» في كنف الثنائية؟
- «محاضر الطائف الحية»: لا حصر أو حظر وزارياً لأي طائفة
- بدأ عصر التقشّف: الإستيراد تراجع 50%
- نصائح لأديب و«الثنائي» من «فاعل خير»!
- هل المالية للشيعة؟؟؟
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا: رحلة طيران “دون وجهة” بِيعت تذاكرها خلال 10 دقائق بثمن عالٍ.. هكذا لبَّت شركةٌ رغبات المهووسين بالسفر
قال تقرير نشرته صحيفة Washington Post، إن شركات طيران لجأت إلى القيام بـ"رحلاتٍ دون وجهة"، تستهدف المسافرين الذين يتوقون إلى السفر الجوي، وبعضهم على استعدادٍ لإنفاق الكثير من المال لشراء التذاكر، وذلك مع استمرار توقُّف السفر الدولي في معظم أنحاء العالم؛ على خلفية جائحة فيروس كورونا المُستجَد.
شركة كوانتاس الأسترالية، وهي من بين أحدث الشركات التي أعلنت عن رحلةٍ تُغادر وتعود إلى المطار نفسه، قالت لوكالة Reuters إن تذاكر الرحلة قد بيعَت بعد أقل من 10 دقائق من عرضها للبيع الخميس 17 سبتمبر/أيلول. وقالت مُتحدِّثةٌ رسمية باسم الشركة: "ربما تكون هذه الرحلة هي الأسرع مبيعاً في تاريخ كوانتاس".
تحذو شركة الطيران الأسترالية حذو شركات الطيران الآسيوية التي عرضت خياراتٍ مماثلة. وقد أُطلِقَت مثل هذه الرحلات بالفعل في تايوان واليابان، بينما قالت شركة الخطوط الجوية في سنغافورة، الأحد 13 سبتمبر/أيلول، إنها تفكِّر في إطلاق رحلة مشابهة أيضاً.
ستغادر رحلة كوانتاس، التي تستغرق 7 ساعات، من سيدني في 10 أكتوبر/تشرين الأول وتعود في اليوم نفسه، دون توقُّفٍ خلال الرحلة، امتثالاً للقيود المفروضة على السفر بين الدول. ووُعِدَ المسافرون بإطلالاتٍ على الحاجز المرجاني العظيم، ومنحدر أولورو، والمناطق النائية في أستراليا، بينما تحلِّق الطائرة فوق البلاد على ارتفاعاتٍ منخفضة.
حسب تقرير لوكالة Reuters، سرعان ما بيعت تذاكر المقاعد المعروضة بأسعارٍ تراوحت بين 575 دولاراً أمريكياً إلى 2765 دولاراً أمريكياً. وقالت المُتحدِّثة الرسمية للوكالة الإخبارية: "إذا كان الطلب موجوداً هكذا، فسوف نتطلَّع بالتأكيد إلى إطلاق المزيد من هذه الرحلات ذات المناظر الخلَّابة، في وقتٍ ننتظر فيه جميعاً فتح الحدود".
وعانت شركات الخطوط الجوية بشدة خلال الجائحة، إذ أشارت مجموعات في هذا القطاع إلى أن الإيرادات الإجمالية قد تنخفض بنسبة 50% في عام 2020، بعد أن أغلقت الحكومات الحدود وألغى المسافرون الرحلات المُخطَّط لها.
في أغسطس/آب، قال آلان جويس، المدير التنفيذي لشركة كوانتاس، إن جائحة فيروس كورونا المُستجَد خلقت أسوأ مناخٍ مالي في تاريخ الشركة الذي يمتد لمئة عام، وإن من غير المُرجَّح أن تُستأنَف الرحلات الدولية قبل صيف 2021. وخسرت شركة الطيران نحو 2.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2020.
احتلَّت شركة الطيران صفحة كاملة لإعلانها في الكثير من الصحف، الخميس، داعيةً إلى إعادة فتح الحدود الداخلية. وذكرت صحيفة The Guardian البريطانية أن المساحة الإعلانية كانت شركاتٌ إعلامية أسترالية قد تبرَّعَت بها.
رغم أن الرحلات الجوية دون وجهة، تأتي بتكاليف كبيرة على الشركة، قال خبراء بمجال الطيران إن شركات الطيران من المُرجَّح أن تغطي هذه التكاليف، إن لم تنجح في حصد ربحٍ صغير، مع أنه من غير المُرجَّح أن تُحدِث الرحلات الجوية أيَّ تغييرٍ في النتيجة النهائية للقطاع المُتعثِّر.
بريندان سوبي، مُحلِّل الطيران لدى شركة Sobie Aviation، قال لصحيفة Strait Times السنغافورية بعدما طَرَحَت الخطوط الجوية السنغافورية، أنها قد تُطلِق رحلاتٍ دون وجهة في الشهر المقبل: "بالطبع ليس هناك ضررٌ تتسبَّبت فيه هذه الرحلات، لكنني لا أتوقَّع تأثيراً كبيراً من حيث العائدات، أو تقليلاً للخسائر خلال هذه الأوقات العسيرة".
أثارت مجموعاتٌ مناصرة للبيئة المخاوف بشأن هذه التوجُّه، مشيرةً إلى أن انبعاثات الكربون من الرحلات الجوية تمثِّل عاملاً كبيراً في مفاقمة أزمة المناخ. ووعدت شركة كوانتاس بدفع ما يُعرَف بتعويضات الكربون؛ للتخفيف من تأثير الرحلة التي تستغرق سبع ساعات.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا: رحلة طيران “دون وجهة” بِيعت تذاكرها خلال 10 دقائق بثمن عالٍ.. هكذا لبَّت شركةٌ رغبات المهووسين بالسفر
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: تجاوزوا الحد الأقصى للتجمع بثمانية أشخاص فقط فغرمتهم الشرطة 28 ألف دولار
- الحكومة تعلن عن خطة جديدة لإعادة الأستراليين العالقين في الخارج
- أستراليا: الرجل الذي ركلته شرطة فيكتوريا في الرأس دخل في غيبوبة
- أستراليا: مكتب الضرائب يستقبل آلاف الشكاوى عن شركات "احتالت" على جوب كيبر
- خطة جديدة لتأمين امدادات أستراليا من الغاز وخفض أسعار الكهرباء
- أستراليا: المحكمة تبرأ المتهمين في قتل اللبناني مايك حاوي في سيدني
- وزير الهجرة: قيم أستراليا تختلف عن بعض الدول العربية وعلى المهاجرين فهم ذلك
- أستراليا.. بالفيديو: شرطي في فيكتوريا يدوس رأس رجل خلال حادثة اعتقال
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)