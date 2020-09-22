أستراليا: قرابة 90 حوتا ماتوا على ساحل تازمانيا وجهود إنقاذ حثيثة لتخليص البقية

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توقعات ببطئ تقدم عمليات الإنقاذ والمشاركون يراهنون على صلابة حيتان تلك الفصيلة وإمكانية صمودها لأيام على الرمال
قتل نحو ثلث الحيتان العالقة على سواحل تازمانيا الغربية النائية وعددهم 270 من فصيلة pilot whales. وتجري عمليات الإنقاذ على قدم وساق في محاولة لإعادة باقي الحيتان إلى المياه المفتوحة.
وسيسعى المشاركون في عمليات الإنقاذ لمساعدة الحيتان على الطفو مرة أخرى على الماء، حيث علقت الحيتان على الرمال في Macquarie Harbour بالقرب من Strahan.
وقال نيك ديكا من حماية الحياة البرية في تازمانيا إن التقدم في عمليات الإنقاذ سيكون بطيئا مع الظروف الحالية ووجود عدد من الحيتان نصف مغمورة في المائة.
وقال ديكا "ستكون المرحلة التي ستتم هذا الصباح حاسمة في تحديد ما هي خياراتنا." وأضاف "بشكل أساسي سنحاول التعامل مع الحيوانات التي لديها أعلى فرصة للنجاة في البداية والحيوانات التي يمكننا أن نساعدها."
وقال بعض الحيوانات قد تكون كبيرة الحجم للغاية أو في موقع غير ملائم."
وقال ديكا إن ثلث الحيتان لاقت حتفها بحلول مساء الاثنين وأن أغلبهم في منطقة لا يمكن الدخول إليها عن طريق القوارب.
وقال "فيما يتعلق بموقف الحيتان العالقة في تازمانيا، فإن هذا هو أصعب موقف تعاملنا معه على الإطلاق." مؤكدا أن مهمة الإنقاذ قد تستغرق أياما.
ويشارك نحو 60 شخصا في عملية الإنقاذ بما في ذلك 40 من طاقم حماية الحياة البرية وأفراد من مزارع السمك القريبة والتي قدمت القوارب للمساعدة.
وقال ديكا إن حيتان الدليل من الفصائل القوية، مؤكدا أن الناجون منهم لديهم فرصة للبقاء لعدة أيام على الرمال في حال بقي الطقس باردا.
وعلقت الحيتان في تلك المنطقة صباح الاثنين ولكن عمليات الإنقاذ لم تبدأ إلا بعد قيام متخصصي الحياة البحرية بمسح المنطقة. وقال ديكا إن عدد من طرق الإنقاذ سيتم تجربتها وستعتمد النتائج بشكل كبير على مدى استجابة الحيتان.
ويُعتقد أن هذا هو أكبر عدد من الحيتان يعلق في تازمانيا بعيدا عن المياه المفتوحة منذ أكثر من عقد من الزمان.
وقال ديكا إن حيتان الدليل حيوانات اجتماعية تسافر في مجموعات يصل عددها إلى 1000 حوت، ويمكن أن تكون قد اتجهت إلى الشاطئ بحثا عن الطعام، أو أن المجموعة قد اتبعت واحد أو أكثر من أفرادها أثناء فقدانه للطريق.
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سيدني - استراليا
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