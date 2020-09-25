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أستراليا: إلقاء القبض على رجل من بانكستاون بتهمة الضلوع في عملية إطلاق نار في لاكيمبا
المتورط الثاني قبض عليه قبل تمام الساعة العاشرة صباحا والتحقيقات ما زالت مستمرة.
ألقت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز القبض على رجل بتهمة الضلوع في الهجوم على رجل آخر وإطلاق النار عليه في غرب سيدني الشهر الماضي.
وكانت خدمات الطوارئ قد تلقت عدة مكالمات للإبلاغ عن إصابة رجل في عقار في ضاحية لاكيمبا غربي سيدني بعد الساعة 8:15 مساءً في 31 أغسطس/آب الماضي.
وعندما وصل رجال الطورائ وجدوا رجلاً يبلغ من العمر 29 عامًا مصابًا بخمس طلقات نارية في ساقه وبطنه. وعالج المسعفون الرجل في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى سانت جورج، حيث خضع لعملية جراحية قبل خروجه في وقت لاحق.
وشكلت الشرطة قوة خاصة للتحقيقـ، تمكنت من إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عاما ووجهت إليه اتهامات.
واستمرت التحقيقات لتسفر عن إلقاء القبض على رجل آخر بالأمس يبلغ من العمر 22 عاما في بانكستاون قبل تمام الساعة العاشرة صباحا، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، ولا تزال التحقيقات مستمرة في الواقعة.
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سيدني - استراليا
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