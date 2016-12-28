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قام موقع "سيدي نت" بنشر صور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لحفل زفاف الفنان التركي مراد يلدريم يحتفل بزفافه على "ملكة جمال المغرب" إيمان الباني.

حيث تم الزفاف في تركيا، يوم الأحد 25 كانون الأول/ديسمبر، ويشار بأن إيمان المغربي حصلت على لقب "ملكة جمال المغرب" عام 2006. حيث شكل هذا الثنائي حديث مواقع التواصل الاجتماعية ابتداء من علاقتهما السرية ثم خطوبتهما وصولا إلى مراسم ليلة "الحنة"، ومن ثم زواجهما والذي يعد مزيجا بين ثقافتي المغرب وتركيا.