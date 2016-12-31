إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مشاهير وفضائح | مشاهير العرب | مريام كلينك: هدفي سياسي للعام المقبل وترامب هو شخصية هذا العام
المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات

مريام كلينك: هدفي سياسي للعام المقبل وترامب هو شخصية هذا العام

آخر تحديث: منذ 55 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 80
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
مريام كلينك: هدفي سياسي للعام المقبل وترامب هو شخصية هذا العام

في حديث خاص لـ"سبوتنيك" بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة، قالت كلينك، "ليلة رأس السنة لدي حفلتان واحدة بالجنوب وواحدة في بيروت، وأهم حدث حصل معي عام 2016 هو تصويت أحد النواب لي داخل جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، هذا الخبر أحدث ضجة واسعة في الوسط السياسي والإعلامي".

 

كلينك التي أعلنت عزمها الترشح للانتخابات النيابية قبل التمديد لمجلس النواب الحالي، أكدت لـ"سبوتنيك" أنها ستترشح للانتخابات النيابية المقبلة إذا ما حصلت في موعدها، مشيرة إلى أنه لديها أفكار ومقترحات وقوانين حول حقوق المرأة والبيئة. أما عن هدفها للعام المقبل فهو "هدف سياسي بامتياز وأتمنى ان أحقق هذا الهدف". وحول أسوأ الأحداث التي حصلت خلال عام 2016 تقول كلينك "حصلت أحداث في لبنان أعتبرها سيئة جداً منها ملف النفايات الذي لم يعالج حتى الساعة، هذا معيب للبنانيين وللدولة اللبنانية وهذا الأمر أثر سلبياً على صورتنا في الخارج والداخل، كما أثر علينا نفسياً،لأن الجميع لا يهمهم البلد بل يهمهم مصالحهم الخاصة". أما بالنسبة للضجة الإعلامية التي أثيرت حول توكيل رجل في الحكومة الجديدة لتولي حقيبة شؤون المرأة تقول كلينك "أنا لست ضد أن يتولى حقيبة وزير دولة لشؤون المرأة، رجل، ليست قصة رجل أو امرأة أو من يدافع عن من، المهم أن يعمل أحد على هذا الموضوع، ومن الممكن أن يكون الرجل قادراً على إحداث تغيير وتطبيق قوانين، وليس فقط أخذ منصب من دون أن يقوم بشيء المهم أن يطبق على الأرض".

 

وحول كيفية استقبالها للعام الجديد تقول كلينك: "لا فارق بين 2015 و2016 و2017 كلها مجرد أرقام الحياة تستمر، ودائماً عندما يأتي عيد رأس السنة نفكر بأمل ونشعر أن كل شيء سيتغير، لأن كل الناس يريدون أن يتغير شيء، ولكن هذه مجرد أرقام تم اختراعها من قبل البشر، أعتبر أنها سنة عادية وهي رقم ليس أكثر، ولكن أتمنى أن يخفف العالم الشر، لأن الناس أصبح لديهم شر بداخلهم ولا أحد يتمنى الخير لأحد وهذا أمر سيء".

 

وبالنسبة لكلينك فإن شخصية العام لسنة 2016 هو الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لأنه أثبت امتلاكه قوة ونفوذ هائلين منذ إعلان ترشحه وفوزه بالانتخابات الأمريكية.

 

المصدر: sputniknews

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)