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في عامها الواحد والخمسين.. هذه أهم أدوار فراشة السينما المصرية شريهان
أتمت الفنانة المصرية شريهان هذا الشهر عامها الواحد والخمسين وما زالت تتمتع بجمالها.
اختفت شريهان عن الساحة الفنية منذ ما يقرب من الـ 14 عاماً بسبب مرضها بسرطان الغدة اللعابية تاركة فراغاً كبيراً في فن الاستعراض، وبعد أن قاومت المرض وتمكنت من التغلب عليه بدأت في الظهور بشكل بسيط من خلال التفاعل مع جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
ونشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب خبر التعاقد مع الفنانة شريهان لتعود للساحة الفنية من خلال عمل فني ضخم لم يتم الإعلان عن تفاصيله.
رغم شهرتها في الفن الاستعراضي وفي عمل الفوازير الرمضانية بشكل مميز، إلا أن الجميلة شريهان لها العديد من الأدوار السينمائية التي تعد علامات مميزة في تاريخ السينما العربية وعلى رأسها فيلم "عرق البلح" "العذراء والشعر الأبيض"، "الطوق والأسورة" و"يوم حار جدًا" والعديد من الأعمال الأخرى التي نستعرض معكم أبرزها.
فيلم العشق والدم
أنتج الفيلم سنة الإنتاج 2001، وشارك فيه إلى جانب شريهان كل من فاروق الفيشاوي وسهير المرشدي وحسين الشربيني.
وكتب قصة الفيلم بسيوني عثمان، وهو من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون - قطاع الإنتاج، فيما أخرجه أشرف فهمي.
تدور أحداث الفيلم في الصعيد حيث تتزوج "نوارة" من حب عمرها منذ الطفولة، والتي تكتشف في ليلة الزواج أنه مصاب بعجز جنسي وتستمر معه رغم ذلك حتى يظهر نعمان الذي يعمل بالبحر وكانت تربطه علاقة عاطفية بنواره ويحاول أن يغتصبها ولكنها تهرب منه.
يكتشف نعمان آثاراً في منزله ويحاول أن يضغط على نوارة لكي تتزوجه.
يشاع في القرية أن بين نوارة ونعمان علاقة، قبل أن يكتشف زوجها الآثار الموجودة في بيت نعمان ويحاول الهرب ومعه نوارة ولكن أهل القرية يطاردونهم ويقومون بإشعال النار في منزلهم ويموت الزوجان في النهاية محروقين.
يوم حار جدًا لمحمد خان
الفيلم من تمثيل شريهان، ومحمود حميدة ومحمد فؤاد وعزة بهاء. أنتج سنة 1995، القصة هي للسينمائي محمد خان، فيما كتب سيناريو وحوار الفيلم زينب عزيز.
فيما أنتجت شركة خان فيلم العمل الذي أخرجه محمد خان.
ويحكي الفيلم عن يوم في حياة شاب مصري اسمه غريب (محمد فؤاد) عاد لتوه من بلاد الغربة، ويخطط للقاء بأصدقائه في القاهرة، ولكنه وعن طريق الخطأ يتورط في الشروع في جريمة قتل، بعد أن وقعت في يده محفظة بنت اسمها عصمت (عزة بهاء الدين) مكلفة بقتل زوجة أحد رجال الأعمال ضياء (محمود حميده).
ولكن لسوء حظ غريب فإن رجل الأعمال يعتقد بأنه هو عصمت فيقابله ويسلمه مقدم المبلغ المتفق عليه.
وبعد أن يفهم غريب الموضوع كاملاً يكون في موقف لا يستطيع فيه أن يصرح بما يعرفه. فيدخل اللعبة مضطراً في البداية، إلا أنه يستمر فيها فيما بعد رغبة منه في إنقاذ حياة الزوجة هدى (شريهان)، وينجح في النهاية في ذلك.
الطوق والأسورة لخيري بشارة
قصة الفيلم ليحيى الطاهر عبد الله، والسيناريو ليحيى عزمي، أما الحوار فكتبه عبد الرحمن الأبنودي.
الفيلم الذي أخرجه خيري بشارة أنتج سنة 1986، من طرف الشركة العالمية للتلفزيون والسينما.
وشارك في التمثيل كل من شريهان، عزت العلايلي، فردوس عبد الحميد، أحمد عبد العزيز، ومحمد منير.
وتدور قصة الفيلم حول حزينة التي تعيش مع زوجها بخيت البشارى المشلول والمصاب بالسل، وابنتهما فهيمة، تأمل أن يعود ابنها مصطفى الغائب الذي نزح إلى السودان بحثًا عن لقمة العيش.
ويتزوج الحداد الجبالي من فهيمة بعد وفاة أبيها، ولأنه عاجز جنسيًا فإنها تأخرت في الإنجاب فتلجأ أمها إلى المعبد ليباركها الشيخ هارون، ويأتي الحل على يد حارس المعبد نفسه، وتنجب المولودة فرحانة التي لا يعترف بها الأب لعلمه بعجزه جنسيًا.
تمرض فهيمه وتموت لعلاجها بشكل بدائي، تمر السنون وتسعى فرحانة الحفيدة مع جدتها حزينة لكسب قوتها.
ويعود خالها مصطفى بعد سفره الطويل ويحاول تغيير مفاهيم أهل القرية دون جدوى، وتموت فرحانة قتيلة على يد ابن عمتها.
عرق البلح لرضوان الكاشف
مثلت في الفيلم شريهان إلى جانب عبلة كامل ومحمد نجاتي، فيما قام بالإخراج وكتابة القصة رضوان الكاشف.
وتدور أحداث الفيلم عن القرية التي يسافر جميع رجالها لأحد دول الخليج لمحاولة جني الأموال حيث كان الجميع يعيش في فقر مدقع ولا يتبقى في القرية سوى الجد العاجز وحفيده محمد نجاتي، وتظل النسوة في القرية بدون رجال، وتدور الأحداث في جوهرها حول الكبت الجنسي الذي تعيش فيه نساء القرية حيث يمارسن الجنس تحت ضغط الحاجات الجسدية، ويحملن وتقوم إحداهن بحرق نفسها.
وتحمل شريهان من حبيبها لكنها ترفض الإسقاط، وعندما يعلم رجال القرية يكيدون له، فيقطعون الشجرة التي يتسلقها بينما تتقدم نسوة القرية بمشهد مثير وهن ينشدن أناشيد شبه جنائزية.
فيلم الخبز المر
الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ أشرف فهمي وﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالحي أديب، أنتج سنة 1982
وشارك في التمثيل فريد شوقي، وشويكار، ومحمود عبد العزيز إلى جانب شريهان
تدور قصة الفيلم حول عزيزة التي تعيش مع زوجة أبيها الراحل فهيمة وزوجها عتريس، يصل ابن خالها سالم إلى الإسكندرية ويجد لهما عتريس عملاً.
وبعد ذلك يعمل سالم على توفير المبلغ المطلوب لشراء أرض عزيزة التي يطمع فيها ابن بلدتهم عواد.
تدبر فهيمة ثمن الأرض وتعطيه لسالم ليعجل بزواجه من عزيزة التي ينافسه طُلبة في حبها. يحاول طلبة قتله وفي محاولته للدفاع عن نفسه يقتله سالم. يقوم عواد بقتل رضوان لثأر بين العائلتين.
فيلم المرأة والقانون
شارك في تمثيل الفيلم شريهان، ماجدة الخطيب، فاروق الفيشاوي، وسامي العدل. أنتج سنة الإنتاج 1988، وكتبت
قصته والسيناريو والحوار سميرة محسن، فيما أخرجته نادية حمزة.
يدور الفيلم حول قصة الحب بين نادية طالبة الطب، وأحمد المحامي الشاب، تضحي الأم سيدة التى تعمل ممرضة في أحد المستشفيات بصحتها وشبابها من أجل التفرغ لتربية ابنتها الوحيدة وتحقيق آمالها في أن تصبح طبيبة، المعلم محمود صاحب البيت الذي تسكن فيه الأم وابنتها يتطلع إلى الزواج من الابنة، ولكنه عندما يذهب لخطبتها يفاجأ بأنها خُطبت بالفعل للمحامي الشاب تتويجاً لعلاقة الحب بينهما، ويعدل المعلم محمود عن خطبته ويتقدم لطلب الزواج من الأم بينما يضمر في نفسه الوصول إلى الابنة بأي وسيلة.
فيلم شارع السد
الفيلم الذي أخرجه محمد حسيب، وتم إنتاجه سنة 1986، كتب قصته والسيناريو والحوار أحمد عبد الرحمن.
وشارك في تمثيله فاروق الفيشاوي، أمينة رزق، وإبراهيم عبد الرازق.
وتدور أحداث الفيلم حول أبو المعاطي الشاب الذي يعمل بائعًا متجولاً في شارع السد بالسيدة زينب، ويقوم برعاية ألطاف الفتاة اليتيمة التي تتعلق به بعد وفاة أمها بائعة الخبز.
ويتعرض أبو المعاطي لمضايقات رجال المعلم عاشور لإرغامه على العمل كسائق لديه لتهريب سلع تموينية.
يضطر أبو المعاطي للتظاهر بالموافقة ويستولي على البضاعة لنفسه فيبدأ الصراع.
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