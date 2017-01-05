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المصنفة ايضاً في: منوعات, مشاهير العرب

الفنان السوري رفيق السبيعي "أبو صيّاح" في ذمة الله

آخر تحديث: منذ 9 ساعة 26 دقيقة
المصدر: وكالات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الفنان السوري رفيق السبيعي &quot;أبو صيّاح&quot; في ذمة الله

توفي الفنان السوري رفيق سبيعي اليوم الخميس 5/1/2017 في دمشق، إثر ازمة صحية.

 

ولد في حي البزورية بدمشق في سوريا، وهو من الفنانين المخضرمين في سورية، تعرف على الحركة الفنية في مسارح دمشق ونواديها، ممثلاً ومطرباً ومنولوجست منذ بداية خمسينيات القرن الماضي، حيث صنع شخصية "أبو صياح" أو "قبضاي الحارة الشامية" بزيه الدمشقي الفلكلوري الأصيل، وهي الشخصية الأكثر شهرة له، وجسد مختلف الشخصيات في أعماله ولاحقاً في السينما والدراما السورية.

 

ولم يكتف بالمشاركة في الحركة الفنية لتلك الفترة، بل تابع دوره في الإخراج الإذاعي، والتي كانت تؤهله لاستمرار الإطلالة علينا منذ 12 سنة في برنامجه الأسبوعي حكواتي الفن، كما كان يطل علينا سنوياً عبر العديد من المسلسلات التلفزيونية السورية.

 

وبدأ وهو في سن مبكرة المشاركة في نوادي الكشافة وتمكن خلال هذه الفترة من إظهار مواهبه في الغناء والغزف والتمثيل.

 

وكانت بداية ظهوره في التلفزيون في مسلسل "مطعم السعادة" مع عدة فنانين منهم دريد لحام ونهاد قلعي وتوالت أعماله فيما بعد.

 

 

 

من أعماله

 

  • مسرحية أبطال بلدنا في عام (1960)
  • مسرحية الأشباح (1961)
  • مسرحية الأستشهاد والقاعدة (1963)
  • مسرحية الأخوة كارامازوف في عام (1963)
  • فيلم عملية الساعة السادسة (1966)
  • فيلم عنتر يغزو الصحراء (1969)
  • فيلم أيام في لندن (1976)
  • فيام ذكرى ليلة حب (1973)
  • فيلم فتاة شرقية (1985)
  • فيلم سفر برلك
  • بنت الحارس
  • فيلم السكين
  • فيلم عشاق 2009
  • فيلم زواج على الطريقة المحلية
  • فيلم غرام في إسطنبول

وله عدد كبير من المسلسلات والأعمال التلفزيونية والإذاعية.

 

 

 

من مسلسلاته

 

  • (2015) : قالب: بنت الشهبندر
  • (2013) : قمر الشام
  • (2012) : طاحون الشر
  • (2011) : طالع الفضة
  • (2008) : اولاد القيمرية
  • 2008) : أهل الراية
  • (2004) : ليالي الصالحية
  • (2004) : مرزوق على جميع الجبهات
  • (2001) : رقصة الحبارى
  • (1998) : الطير
  • (1992) : أيام شامية
  • (1991) : الخشخاش
  • (1982) : وادي المسك
  • (1968) : حمام الهنا
  • (1967) : مقالب غوار
  • دمشق يا بسمة الحزن
  • الحصرم الشامي

 

 

 

وقد حل الفنان الراحل ضيف شرف على عدة مسلسلات منها (بقعة ضوء 5) و(أشياء تشبه الحب) و(الحصرم الشامي) قي جزئية الثاني والثالث.

المصدر: وكالات

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