- هيفا تنشر صورة لحم ساقيها مع حزام أسود وتكشف الكثير!
- في سيدني.. شقة محترقة بـ 1.4 مليون دولار
- بالفيديو: مقدمة برامج شهيرة إرتدت فستان بلا ملابس داخلية أظهر ما تحته .. كيف كان ردها !؟
- أستراليا: هل أنتم مدينون لـ Centrelink؟
- الأسد يقول إن الحكومة السورية مستعدة "للتفاوض حول كل شيء"
- فورين بوليسي: عشرة صراعات عليك متابعتها في عام 2017
- جنبلاط يسعّر الحرب على النسبية ويهاجم «ممثل العلوج»
- الحريري الرابع
- عودة السلطة إلى «صِباها»
- ريفي يستأنف معركته مع «المستقبل»... ولا يجرؤ على مهاجمة الحريري
- أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 9 كانون الثاني 2017
- الكتائب ــ سوريا: لقاء عابر؟
- القوات للكتائب: كلّ واحد يعرف حجمو
- الديار: تسليح الجيش بين الوعود السعوديّة والعروض الإيرانيّة تراجع "فيتو" 14 آذار عن السلاح الإيراني يترافق مع الصعوبات الماليّة السعوديّة
- البناء: تفاهم سوري إيراني على خريطة طريق أستانة... وفرنسا تدقّ الأبواب عون إلى السعودية وقطر والملفات: السياحة والإبعاد والسلاح والعسكريون سجال ريفي المشنوق بين "العميل" و"التافه"... ونجاح يوم مقاطعة الخلوي
- الشرق: عون في زيارة تاريخية الى السعودية اليوم
- الانوار: لبنان يعلق اهمية كبيرة على زيارة عون الى السعودية
- المستقبل: مجلس الوزراء في السرايا الأربعاء وعلى جدول أعماله استكمال مراسيم النفط عون في السعودية: إعادة وصل ما انقطع
- اللواء: عون في السعودية اليوم: عودة الروح إلى العلاقات التاريخية إرتياح إقتصادي لأجندة التفاهمات المتوقعة.. ومجلس الوزراء في السراي يعدّل نظام هيئة النفط
- رؤية فلسفية: الثقافة لا تنشأ بقرارات فوقية
- توقعات الأبراج ليوم January 9, 2017
- إشكاليّات سُنّية أمام التسوية الشيعيّة
- مقالات التسليم بتدخل روسيا في انتخاب ترامب ينسحب على قيادة تعددية ومكاسب لموسكو
- لبنان اليوم في السعودية ونجاح حملة "سكِّر خطَّك"
- عون في الرياض اليوم يلتقي الملك سلمان وأمل بعودة لبنان إلى الخريطة الخليجية
هيفا تنشر صورة لحم ساقيها مع حزام أسود وتكشف الكثير!
نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، صورة جريئة وغريبة بل هي صورة نحمل تلميحات جنسية لما فيها من عرض للحم وللحزام الأسود الذي يستخدم في العلاقات الحميمة وغير السوية.. هذه الصورة تعيدنا إلى زمن هيفا وهبي قبل زواجها والتزامها أو ابعادها عن العروضات غير المحترمة التي تقوم بها اختها رلى يموت التي لا يمكن أن نعتب عليها بعد الآن ولا أن نلومها.
وإلى جانب الصورة اللحمية كتبت هيفاء تريد إجابات سريعة آمرة من يتابعها أو يلتقي بها قائلة: “رأيك في 10 ثواني عن 2016؟”.
من ضمن التعليقات التي كُتبت لها على إحدى الصفحات الساخرة: “رأيك عن 2016 حسب هيفاء وهبي ؟مافهمنا شو قصدها بالصورة؟ ما كان فيها تسأل السؤال مع صورة تانية؟ او يمكن عبالها الهوت نيوز يحكي فيها خطير انا”.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- بعد اعترافها بالفضيحة.. تعرف على عقوبة وزيرة الصحة الأسترالية
- هل تذكرون الفنّانة السورية التي ذبحها شقيقها؟ كشف تفاصيل جديدة وصور الجريمة!
- توقعات الأبراج ليوم January 9, 2017
- كتاب "سيرة حياة بيريس" يكشف خبايا وخفايا لقائه بجنبلاط
- مقالات التسليم بتدخل روسيا في انتخاب ترامب ينسحب على قيادة تعددية ومكاسب لموسكو
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- هيفا تنشر صورة لحم ساقيها مع حزام أسود وتكشف الكثير!
- هل تذكرون الفنّانة السورية التي ذبحها شقيقها؟ كشف تفاصيل جديدة وصور الجريمة!
- الفنان السوري رفيق السبيعي "أبو صيّاح" في ذمة الله
- في عامها الواحد والخمسين.. هذه أهم أدوار فراشة السينما المصرية شريهان
- مريام كلينك: هدفي سياسي للعام المقبل وترامب هو شخصية هذا العام
- الفنان التركي مراد يلدريم يحتفل بزفافه على ''ملكة جمال المغرب''
- سر اعتزال زبيدة ثروت.. ولماذا هددت بالحرمان من الميراث؟
- رحلة أحمد راتب مع عادل إمام.. وسبب اعتقاله 9 أيام
- وفاة الممثل المصري أحمد راتب عن 67 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة
- وفاة الفنّانة القديرة زبيدة ثروت
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)