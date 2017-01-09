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المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات, الاخيرة

هيفا تنشر صورة لحم ساقيها مع حزام أسود وتكشف الكثير!

آخر تحديث: منذ 15 دقيقة
المصدر: الجرس
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
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هيفا تنشر صورة لحم ساقيها مع حزام أسود وتكشف الكثير!

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، صورة جريئة وغريبة بل هي صورة نحمل تلميحات جنسية لما فيها من عرض للحم وللحزام الأسود الذي يستخدم في العلاقات الحميمة وغير السوية.. هذه الصورة تعيدنا إلى زمن هيفا وهبي قبل زواجها والتزامها أو ابعادها عن العروضات غير المحترمة التي تقوم بها اختها رلى يموت التي لا يمكن أن نعتب عليها بعد الآن ولا أن نلومها.

 

وإلى جانب الصورة اللحمية كتبت هيفاء تريد إجابات سريعة آمرة من يتابعها أو يلتقي بها قائلة: “رأيك في 10 ثواني عن 2016؟”.

 

من ضمن التعليقات التي كُتبت لها على إحدى الصفحات الساخرة: “رأيك عن 2016 حسب هيفاء وهبي ؟مافهمنا شو قصدها بالصورة؟ ما كان فيها تسأل السؤال مع صورة تانية؟ او يمكن عبالها الهوت نيوز يحكي فيها خطير انا”.

 

المصدر: الجرس

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