مي حريري تغضب الجمهور بطريقة جلوسها

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اثارت طريقة جلوس مي حريري مع هشام حداد في برنامج لهون وبس خصوصا وانها قالت انها ما تزال حزينة على الراحل ملحم بركات ، اضافة الى ان بعض المشاهدين اعتبر ان طريقة جلوسها لا تليق ببرنامج تلفزيوني تحضره العائلات .