ميريام كلينك تفاجئ متابعيها بفستان يكشف ما تحته .. هل كانت بلا ملابس داخلية !؟

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نشرت عارضة الأزياء والفنانة المثيرة للجدل ميريام كلينك صورة على حسابها في إنستغرام أثارت فيها الجدل بين متابعيها.

الصورة التي قامت بنشرها كلينك على حسابها تُظهرها وهي ترتدي فستان شفاف يُظهر أجزاء واسعة من جسدها.

وبسبب الطريقة التي كانت كلينك تجلس بها وتم إلتقاط صورة لها بها, ظهرت مؤخرة ميريام كلينك وظهر المستور أسفل مؤخرة كلينك.

واللافت أن الصورة أظهرت مؤخرة كلينك بالإضافة إلى المنطقة الحساسة وبدى وكأن كلينك لا ترتدي ملابس داخلية بالجزء السفلي من جسمها.

وقد أثارت الصورة جدلاً واسعاً لدى متابعي كلينك حيث إعتبر البعض أن كلينك تبالغ في الصور التي تقوم بإلتقاطها ونشرها على حسابها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها كلينك بنشر صور مثيرة حيث أثارت كلينك الجدل سابقاً من خلال نشر صور عارية تُظهر أجزاء واسعة من جسدها.

المصدر: راديو صوت بيروت إنترناشونال