كريمة مختار.. رحيل أشهر أم بالسينما المصرية

كريمة مختار

توفيت الممثلة المصرية القديرة كريمة مختار، مساء الخميس، عن 82 عاما بعد صراع مع المرض، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.

وقال الفنان سامح الصريطي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية قوله إن جثمان الراحلة سيشيع من مسجد عمرو بن العاص بعد صلاة الجمعة، بحسبما ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولدت كريمة مختار في 16 يناير 1934، باسم عطيات محمد البدري، وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

واشتهرت الممثلة الراحلة بأداء دور الأم على مدى أكثر من نصف قرن.

وبدأت مشوارها مع الإذاعة حيث شاركت في برنامج الأطفال (باباشارو) وبرامج أخرى قبل أن تدخل عالم التمثيل. سجلت أول ظهورسينمائي لها في دور أم رغم حداثة سنها آنذاك في فيلم (ثمن الحرية)عام 1967 لكنها أدته ببراعة لتصبح بعد ذلك واحدة من أفضل من قدموا هذا الدور بعد أمينة رزق وفردوس محمد.

شاركت في عشرات الأفلام من أشهرها (نحن لا نزرع الشوك) و(الحفيد) و(بالوالدين إحسانا) و(رجل فقد عقله) و(يا رب ولد) و(الليلة الموعودة) و(سعد اليتيم) و(الفرح) و(ساعة ونص).

وقدمت قرابة 70 مسلسلا تلفزيونيا من أبرزها (رحلة السيد.. أبوالعلا البشري) و(البخيل وأنا) و(هالة والدراويش) و(بريق في السحاب) و(الفرسان) و(الحاوي) و(حضرة الضابط أخي) و(المرافعة) و(دلع بنات).

وحقق مسلسلها (يتربى في عزو) مع الممثل يحيى الفخراني عام2007الذي أدت فيه دور الأم أيضا نجاحا كبيرا لدرجة أن دمية تحملاسم الشخصية "ماما نونة" طرحت بالأسواق التجارية حينها.

وفي المسرح كانت بصمتها الرئيسية من خلال (العيال كبرت) عام 1979 أمام حسن مصطفى ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة آنذاك أحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي.

تزوجت من المخرج الراحل نور الدمرداش وأنجبت منه أربعة أبناء من بينهم الإعلامي معتز الدمرداش.

المصدر: سكاي نيوز