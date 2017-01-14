أحدث الأخبار:
- الفنانة قمر.. يا ربي كما خلقتني!
- قلق الأميركيّين يتزايد مع اقتراب "تنصيب" ترامب!
- جعجع: القانون الجديد في الكواليس
- ريفي يصوب سهامه نحو المشنوق وعينه على الحريري
- توقعات الأبراج ليوم January 14, 2017
- تعليمات القادة للماكنات الانتخابية : جهزوا وخططوا على «الستين».. «طيور النورس» تفضح صفقـات النفـايات والمواطن «ضحية»
- الجميل: زيارة السعودية سترمّم العلاقات وعلى الرئيس اللبناني العمل لوقف الحملات عليها
- مانشيت:هدوء سياسي يسبق «أسبوع العمل».. وعون إلى مصر قريباً
- بلدية طرابلس... أزمة مضَت وأزمات طَرَأت !
- ريفي ينشر مقطعا للحريري يشكك بالمشنوق والأول يوضح
- الانتخابات النيابية: المقايضة الممكنة
- إدارة مؤسسة الحريري تبتزّ المصروفين وتهدّدهم!
- الحريري لريفي: كنت مخطئاً... والمشنوق يغرّد
- قوى الأمن الداخلي تطرد ضابطاً و٨ رتباء
- جعجع متفائل بقوة بقانون انتخاب جديد يقطع الطريق على الستين عبر المختلط
- الجهد الكبير لعون في زيارة المملكة هل خيّبته بعدم تظهير نتائج فورية؟
- الانتخابات امتحانٌ للجميع
- المعارضة السورية.. النظام السوري.. روسيا
- هنيبعل القذافي: جلّود خطف الصدر... ووالدي بريء
- السعودية تبتزّ لبنان: الصمت مقابل 400 مليون دولار
- وزير البيئة ينزع القفَّزات ويُعلِن: سأقول الأمور كما هي
- كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية: المراسيم البترولية تنقل ملكية الثروة الموعودة إلى مصالح خاصة
- صواريخ إسرائيلية جديدة تقصف مطار المزة العسكري السوري فجرا.. لماذا الآن؟ ولماذا الخوف من دولة تنزف دما ودمارا منذ ست سنوات؟ وما هو تفسير عدم اللجوء للطائرات الحربية هذه المرة؟
- كاتب أسترالي: السنترلينك يطارد الفقراء والوزراء يهدرون الأموال
- خطاب جون كيري: إعلان إسرائيل عضواً مراقباً في الجامعة العربيّة
الفنانة قمر.. يا ربي كما خلقتني!
آخر تحديث: منذ 1 ساعةالكاتب:
عدد المشاهدات: 249
قيّم هذا المقال/الخبر:
بعد الصور التي نشرتها في جميع صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيها بإطلالة تشبه إطلالة النجمة الأمريكية مارلين مونرو، قررت النجمة اللبنانية المثيرة للجدل قمر أن تتخلى كليا عن ملابسها وتطل على جمهورها كما لم يروها من قيل.
قمر في أجرا جلسة تصوير قامت بها حتى الآن لم تقم بها أي فنانة عربية واستطاعت أن تتخطى الشرق بسرعة قياسية متخذة النجمات الغربيات مثلها الأعلى.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- الفنانة قمر.. يا ربي كما خلقتني!
- كريمة مختار.. رحيل أشهر أم بالسينما المصرية
- ميريام كلينك تفاجئ متابعيها بفستان يكشف ما تحته .. هل كانت بلا ملابس داخلية !؟
- مي حريري تغضب الجمهور بطريقة جلوسها
- هيفا تنشر صورة لحم ساقيها مع حزام أسود وتكشف الكثير!
- هل تذكرون الفنّانة السورية التي ذبحها شقيقها؟ كشف تفاصيل جديدة وصور الجريمة!
- الفنان السوري رفيق السبيعي "أبو صيّاح" في ذمة الله
- في عامها الواحد والخمسين.. هذه أهم أدوار فراشة السينما المصرية شريهان
- مريام كلينك: هدفي سياسي للعام المقبل وترامب هو شخصية هذا العام
- الفنان التركي مراد يلدريم يحتفل بزفافه على ''ملكة جمال المغرب''
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)