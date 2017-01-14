الفنانة قمر.. يا ربي كما خلقتني!

1 من أصل 2

بعد الصور التي نشرتها في جميع صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيها بإطلالة تشبه إطلالة النجمة الأمريكية مارلين مونرو، قررت النجمة اللبنانية المثيرة للجدل قمر أن تتخلى كليا عن ملابسها وتطل على جمهورها كما لم يروها من قيل.

قمر في أجرا جلسة تصوير قامت بها حتى الآن لم تقم بها أي فنانة عربية واستطاعت أن تتخطى الشرق بسرعة قياسية متخذة النجمات الغربيات مثلها الأعلى.