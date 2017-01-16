مطربة لبنانية: أرفض أن أفعل هذه الحركة مع زوجي

صرحت المطربة اللبنانية نوال الزغبي بأنها ترفض أن تقوم بخلع حذاء زوجها، لأنه هو من يجب فعل ذلك، ولأن المرأة تحتاج إلى الدلع.

جاء ذلك في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لـ"الزغبي"، وذلك أثناء حوارها مع الإعلامي المصري عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم جمعة" المذاع عبر فضائية "ON E".

وعلقت "الزغبي" على صورة تم تداولها مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعروس تقوم بخلع حذاء زوجها في حفل زفافهما وتغسل له قدميه.

وأكدت أنها لا تقبل بهذا الوضع، وأن من يجب تدليلها هي الزوجة وليس الرجل، قائلة: "من الطبيعي أن زوجي يخلع لي الحذاء لأن المرأة هي التي تحتاج للدلع، ولكن هو يمكن أن يخلع حذاءه بنفسه، أو يبحث له عن أخرى تقوم بذلك".

المصدر: sputniknews