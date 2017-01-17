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المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات

بعد تهديد قطري.. كلينك تفضخ نجومًا أمضوا أوقاتًا حميمة معه!

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: "لبنان 24"
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 421
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بعد تهديد قطري.. كلينك تفضخ نجومًا أمضوا أوقاتًا حميمة معه!

أطلّت عارضة الأزياء ميريام كلينك في برنامج "هوا الحرية" مع الإعلامي جو معلوف عبر شاشة "LBCI" لتكشف عن تفاصيل تعرّضها للتهديد من أحد القطريين.

 

وأكّدت كلينك في البداية، أن القطري أبدى إعجابه بها وأحبّ إهداءها سيارة من نوع "لامبورغيني" من دون مقابل، إلا أنها تفاجأت ببعض الفيديوهات والصور التي أرسلها لها لبعض نجوم الفن الذين أمضوا أوقاتاً حميمة معه لقاء مبالغ ماديّة، وعندها بدأت مرحلة الشك به، ولذلك قرّرت عدم التواصل معه مجددا.

 

وبعدها، تفاجأت كلينك بأن القطري حضر إلى لبنان وطلب منها أن تحضر إلى أحد الفنادق، وعندما رفضت ذلك هدّدها بإحضارها بالقوّة من منزلها.

 

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا

 

المصدر: "لبنان 24"

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