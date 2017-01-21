نجوى فؤاد تكشف زيجاتها الرسمية والعرفية وممن

كشفت الراقصة والممثلة المصرية نجوى فؤاد عن عدد زيجاتها الرسمية والعرفية.

نجوى فؤاد فاجأت المستمعين ونفت ما نُسب إليها سابقا بأنها تزوجت 12 مرة، مؤكدة أنها تزوّجت 6 مرات فقط، اثنتين منها "زواج عرفي".

وعن زواجها من الممثل الشهير أحمد رمزي، أوضحت نجوى فؤاد أن ذلك الزواج لم يستمر سوى 17 يوما، بسبب إعادة رمزي طليقته إلى عصمته، وتعلقه الشديد بابنته.

كما أوضحت أن الأيام السبعة عشر، لم تقضها كاملة مع رمزي، حيث سافرت تسعة أيام منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الرقص بمناسبة كبيرة.

نجوى فؤاد راقصة وممثلة مصرية تبلغ من العمر 74 عاما- أرشيفية

وعن علاقتها بوكيل سيارات شيفروليه في مصر، المعروف باسم "منصور شيفروليه"، قالت نجوى فؤاد إنها تزوجت منه "زواجا عرفيا"، لمدة سنتين.

ووصفت زواجها منه بـ"أروع ما يمكن".

وكشفت نجوى فؤاد أن آخر أزواجها "اللواء محمد السباعي"، كان سببا في تركها للرقص عام 1998.

وأوضحت أنه لو بقي على قيد الحياة لكانت مستمرة في الزواج منه، معتبرة أنها كانت مستعدة لفعل أي شيء من أجله.

المصدر: عربي21