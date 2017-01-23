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تطور صادم... زينة تعرض صفقة على أحمد عزّ في قضية التوأم!
في تطور جديد للخلاف بين الفنانين أحمد عز وزينة، تسلمت محكمة أسرة مدينة نصر تقريراً حول بحث إمكانية الصلح بينهما قبل إصدار الحكم النهائية في الدعوى القضائية التي طالبت من خلالها بالخلع.
ومثلت الفنانة زينة أمام حكم من مؤسسة اﻷزهر الشريف وأكدت على تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية مقابل تطليقها من احمد عز طلقة بائنة للخلع.
وأكدت أنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله، وكشفت عن الإساءات التى تعرضت لها من جانب عز وتشهيره بها وبطفليها زين الدين وعز الدين ورفضت كافة محاوﻻت الصلح مع الفنان وأصرت على تطليقها منه طلقة بائنة للخلع.
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