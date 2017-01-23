إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مشاهير وفضائح | مشاهير العرب | تطور صادم... زينة تعرض صفقة على أحمد عزّ في قضية التوأم!
المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب

تطور صادم... زينة تعرض صفقة على أحمد عزّ في قضية التوأم!

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: لها
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 115
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
تطور صادم... زينة تعرض صفقة على أحمد عزّ في قضية التوأم!

في تطور جديد للخلاف بين الفنانين أحمد عز وزينة، تسلمت محكمة أسرة مدينة نصر تقريراً حول بحث إمكانية الصلح بينهما قبل إصدار الحكم النهائية في الدعوى القضائية التي طالبت من خلالها بالخلع.

 

ومثلت الفنانة زينة أمام حكم من مؤسسة اﻷزهر الشريف وأكدت على تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية مقابل تطليقها من احمد عز طلقة بائنة للخلع.

 

وأكدت أنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله، وكشفت عن الإساءات التى تعرضت لها من جانب عز وتشهيره بها وبطفليها زين الدين وعز الدين ورفضت كافة محاوﻻت الصلح مع الفنان وأصرت على تطليقها منه طلقة بائنة للخلع.

المصدر: لها

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)