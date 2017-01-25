إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مشاهير وفضائح | مشاهير العرب | قمر مثيرة بالملابس الداخلية وتطالب باستعادة قبلاتها!
المصنفة ايضاً في: الاخيرة, مشاهير العرب

قمر مثيرة بالملابس الداخلية وتطالب باستعادة قبلاتها!

آخر تحديث: منذ 53 دقيقة
المصدر: الحسناء
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 75
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

نشرت الفنانة قمر صورة فنية لها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" وعلقت عليها باالإنكليزية أريد استعادة قبلاتي منك!

 

كما كانت نشرت صورة لها قرب انبوب خاص بالإطفاء في نايت كلوب في ضاحية بيروت الشمالية، وصورة أخرى من هناك ايضاً حكت فيها بان الذئب مغرم بالـ"قمر" وكل شهر يبكي كرمى لحب لن يلمسه يوماً. من قصدت قمر بهذا الكلام؟ من هو ذلك الذئب الذي لن يطالها يوماً؟ أنه لا يزال مجهولاً.

 

في كل الأحوال كيف للذئب ان لا يعشق قمر بعد ان يرى صورها بالملايس الداخلية الأنيقة مع جوارب بيضاء كالتي ترتديها المراهقات؟

 

مع الصور المذكورة أرفقت قمر ثلاث تعليقات: "إذا خدعوك فلا تندم على ما قدمت لهم بل،،افتخر،، انك كنت..وما زلت انسانا يحمل قلبا من بين أناس لا قلوب لهم".

 

”هناك ألم يجعلك تحزن وتكتئب..~وهناك ألم يجعلك تفهم وتتغير"

 

"ما أصعب ان تودع إنسانا قد احببته..والأصعب ان تبتسم له وفي قلبك.صوت يصرخ.. لا تذهب"

المصدر: الحسناء

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)