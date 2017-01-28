اعترافات متأخرة: خيانة فاروق الفيشاوي وطلاق لبلبة وأسرار أخرى

لم يعش عدد كبير من الفنانين "الحياة الوردية" بالمعنى الحقيقي للكلمة.

ثمة عوائق كثيرة اعترضت طريق نجاحهم، بعضها تكشفه الصحافة ووسائل الإعلام.

لكن بعضها الآخر يتراوح تصنيفها بين ذكرى مؤلمة، وذكرى سعيدة.

فارق بسيط تكشفه السنوات تباعاً، باعتراف الفنان نفسه بمرحلة زمنية عاشها.

بينما يُفسر البعض بأنها نوع من الراحة الذهنية، والمكاشفة للعبرة.

يتجه البعض الآخر إلى القول بأن المبالغ التي يتقاضاها الفنانون من المحطات التلفزيونية، ترتفع كلما قدم الفنان سبقاً، أو اعترافاً للمرة الأولى.

سمية الألفي وخيانة الفيشاوي

قبل أسبوعين، أطلت الممثلة، سميّة الألفي، في برنامج "فحص شامل" على فضائية "الحياة” المصرية.

الألفي التي غابت عن التمثيل لأسباب صحية شرحتها بطريقة تفصيلية على الهواء، عرجت في سياق الحديث لاعترافات حول علاقتها بزوجها السابق الممثل، فاروق الفيشاوي، ووصفته بـ "أبو أولادها" وشقيقها وصديقها.

وتابعت كيف وقف الفيشاوي إلى جانبها، وساندها أثناء تلقيها للعلاج الطبي بسبب إصابتها بداء نادر في العمود الفقري، وخضوعها لأكثر من ستّ عمليات في عام واحد.

الألفي، وفي معرض حديثها، كشفت للمرة الأولى عن معاناتها من خيانة فاروق الفيشاوي قبل طلاقهما.

وروت تفاصيل مدهشة عن تلك العلاقة وكيفية مراعاتها لزوجها رغم كل ذلك حفاظاً على الرباط العائلي.

وغلّبت الطابع الشرقي في تبرير المرأة العربية لخيانة زوجها.

كلام الألفي، وبعد أكثر من عشرين عاماً على طلاقها من فاروق الفيشاوي، كان بمثابة صدمة لجمهور الفنانة، وتسامحها وتغليبها لعاطفتها، في تبرير الخيانة للزوج كونه رجلاً.

إذ قالت الألفي، إن الدين والعادات في العالم العربي، لا تجيز للمرأة خيانة زوجها كما يغض المجتمع العربي النظر عن خيانة الرجال لزوجاتهم.

لذلك ختمت الألفي هذا الاعتراف بأن الطلاق كان الحلّ الأنسب، بعد أن اعترف لها فاروق الفيشاوي مراراً بأنه ضعيف في هذه المسألة.

سهير رمزي وعقدة والدتها

وقبل عام، اعترفت الممثلة المصرية، سهير رمزي، في برنامج تلفزيوني، بمأساة عاشتها ولا تزال تعيشها بعدما فقدت والدتها الفنانة، دُريّة أحمد، التي توفيت عام 2003. كان واضحاً التأثر الشديد الذي عانته وتعانيه سهير رمزي بعد وفاة والدتها. وذكرت للمرة الأولى كيفية خضوعها للإجهاض لثلاث مرات متتالية، لخوفها من أن يقاسمها طفلها محبتها لوالدتها، وقالت: "كانت والدتي تنهرني عن ذلك الفعل. لكن فكرة مشاركة أحد في محبتي لها، كانت تغلبني في كل مرة. ما أدى إلى طلاقي في نهاية الأمر". وعما إذا كانت نادمة على ما اقترفته بحق نفسها، قالت: "نعم أنا اليوم نادمة جداً، كون فعل الإجهاض يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية". وطلبت من الله أن يسامحها. وقالت بأنها تعاني اليوم من وحدة شديدة، هي ما دفعتها للعودة إلى التمثيل بعد 12 عاماً من الاعتزال القسري، بسبب وفاة والدتها.

فيفي عبده وطفلة تحية كاريوكا

وقبل سنتين، كشفت الكاتبة المصرية، ماجدة خير الله، على صفحتها الخاصة على فيسبوك، قصة ابنة الفنانة، فيفي عبده، الثالثة. وكتبت: "لما توفيت الفنانة الراحلة، تحية كاريوكا، تركت الطفلة الرضيعة، عطيه الله، أمانة لدى الفنانة فيفي عبده، وأوصتها عليها خيراً، واحترمت فيفي الأمانة، وقامت بتربية عطية الله وكأنها ابنتها الثالثة، وألحقتها بأفضل المدارس، وإذا سألتَ فيفي عن أخبار الطفلة اليتيمة التي تركتها تحية كاريوكا لديها، تتوتر وتقول: اخفض صوتك البنت ما تعرفش حاجة، غير أنها بنتي. ولم تتاجر فيفي عبده يوماً بهذه الحكاية ولا تعلم بنشري لها الآن". والواقع، أن فيفي عبده لم تذكر يوماً في تصريحاتها الصحافية شيئاً عن الطفلة عطية الله، وذلك بعد أكثر من ستة عشر عاماً على وفاة كاريوكا، ويُقال إن الطفلة عطية الله يتيمة، وتكفلت بتربيتها كاريوكا قبل وفاتها.

"أوعدك" كانت أغنية لفايزة أحمد أولاً

واعترف الملحن المصري، محمد سلطان، في حديث صحافي مؤخراً، بأن أغنية "أوعدك" الشهيرة للفنانة الراحلة سعاد محمد كانت لزوجته المطربة الراحلة فايزة أحمد. ونظراً للصداقة التي كانت تربط بين سعاد محمد وفايزة أحمد، بحسب سلطان، والذي اعترف بأن سعاد محمد كانت تُعتبر فرداً من الأسرة، طلبت فايزة أحمد منه، أن تهدي الأغنية للفنانة سعاد محمد، لكنه رفض ذلك. قبل أن يعود ويقبل بذلك لتغني سعاد محمد الأغنية.

لبلبة وقبلة الطلاق

واعترفت الممثلة المصرية، لبلبة، بأن قبلة الفنان، حسين فهمي، لها في فيلم "بنت بديعة" كان سبباً في طلاقها من زوجها آنذاك الفنان، حسن يوسف. زواج استمر لسبع سنوات انتهى بسبب قبلة. واضطرت لبلبة، يومها، إلى عدم التصريح للصحافة، والالتزام بالصمت عن أسباب طلاقها، لكنها تحدثت على الهواء براحة تامة.

نبيلة عبيد والزواج السري

وبعد قيام الثورة المصرية، والقضاء على حكم الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، اعترفت الممثلة المصرية، نبيلة عبيد، بقصة زواجها بمستشار الرئيس، أسامة الباز، بعد معلومات نُشرت حول قصة هذا الزواج الذي بقي سرياً. لكن هدف نبيلة عبيد من الاعتراف، كان لنفي المعلومات التي قالت إنها حصلت على امتيازات أو مصالح، بسبب زواجها الذي دام تسعة أعوام من الدكتور أسامة الباز.

المصدر: الأنباء - العربي الجديد