تسريب فيديو لفنانة مصرية أثناء حقن وجهها بالبوتكس.. وهكذا ردت!

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة ريم البارودي وهي تحقن وجهها بالبوتكس، وزعم البعض أن هذا الفيديو تم تسريبه دون علم ريم، وأنها منزعجة من انتشاره على السوشيال ميديا وموقع "يوتيوب".

لكن ريم، وفي أول تعليق لها، أكدت في تصريح خاص لـ"لها" أن الفيديو ليس مسرباً، ولكن تم تصويرها اثناء إجرائها عملية حقن بوتكس بعلمها، ووافقت على نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: "إجراء حقن بوتوكس ليس عيباً ولا يوجد شيء أخجل منه، فهذا أمر عادي تقوم به الكثير من الفنانات والفتيات".

المصدر: لها