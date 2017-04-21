- هيفاء وهبي تبدو كدمية "باربي" !
- ميقاتي: نحن أمام أزمة حقيقية لا تكفي معها التمنيات ولا اللاءات
- لبنان يتهيّأ لـ «عاصفة» عقوبات أميركية ضدّ «حزب الله»... قد تطول نصرالله
- «الثنائي الشيعي» يضع جميع القوى السياسية اللبنانية أمام... «العصا والجزرة»
- نازحون سوريون على خطى اللاجئين الفلسطينيين
- طرقات الكورة على طاولة مجلس الوزراء
- عدوى الخليوي تنتقل الى الحلاقين.. المنافسة تذبحنا
- سعد الحريري يبتعد عن الشر... ويغني له
- جدة "حسناء" تثير إعجاب رواد مواقع التواصل
- توقعات الأبراج ليوم April 21, 2017
- ترامب وايران: موقف بلا استراتيجية
- بدون تعليق
- عون: لا يحلمنَ أحد بالتمديد للبرلمان أو بالبقاء على القانون نفسه أو بالفراغ
- «لاءات» عون واعجابه «بنسبية» حزب الله تقلق جعجع
- تجاذُب بين ثلاثيتَي لاءات... وبرّي: إنتظروا مبادرتي
- اتفاق على التمديد لسلامة: المستقبل يتراجع عن رفض «التأهيلي»
- بعد «فتوى» الراعي في الـ60: مَن التالي مسيحياً؟
- الإنتخابات النيابية بين محاولات التسهيل ومحبِّذي التعطيل
- المسلحون خارج جرود عرسال... سلماً أو حرباً
- الحريري «خارج المعادلة» في انتظار التمديد
- زاسبيكين: الفراغ في لبنان ممنوع
- رسائل «طاقم الراشدين» في إدارة ترامب إلى إيران
- الحرب العالمية الثالثة على بُعد أيام..
- جارديم: صنعنا التاريخ
- بين صعود تيريزا ماي… وهزالة فرنسا
هيفاء وهبي تبدو كدمية "باربي" !
باتت هيفاء وهبي عنواناً للإطلالات المميزة فلم تفشل يوماً بمفاجأتنا بكلّ ما هو جديد إذ ظهرت مؤخراً بإطلالة ملفتة بدت كدمية "الباربي" الشهيرة، بتنورة قصيرة بالقصة الضيقة ميزها لونها الزهريّ القويّ والجريء (Rose bonbon).
نجحت هيفاء بتنسيق تنورتها المميزة مع توب بالقصة الضيقة باللون الكحلي، لفتتنا طبعت الهاشتاغ عليها BABE لتثبت وهبي مواكبتها لآخر صيحات الموضة وجرأتها على اعتماد أغربها.
لمسة مميزة أضفتها هيفاء بانتعال حذاء بالأسلوب الرياضي عوضاً عن الكعب العالي لجعل حضورها يليق بأسلوب الـ Street style الذي نشهده في عواصم الموضة.
فما رأيك بهيفاء وهبي بهذه الإطلالة المميزة؟
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- هيفاء وهبي تبدو كدمية "باربي" !
- الفنانة سمر الشامسي في الأردن تلبية لنداء أطفال سورية
- تسريب فيديو لفنانة مصرية أثناء حقن وجهها بالبوتكس.. وهكذا ردت!
- بالفيديو.. رغدة تخرج عن طورها وتفتعل "فضيحة" في لبنان!
- إرث عبدالحليم حافظ... مهدّد بالزوال
- أزمة بين نجلاء بدر وزوجها بسبب ملابسها الجريئة
- بالصور.. هل تعلم أن هؤلاء هم أحفاد أبرز فناني مصر؟
- حسين فهمي ينوي الزواج للمرة السابعة .. بعد أن خلعته زوجته السعودية !
- صاحبة "الحب دح دح"...لقاء نادر مع منيرة المهدية
- بالتفاصيل.. أسباب خلع السعودية رنا القصيبي من حسين فهمي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)