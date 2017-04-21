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هيفاء وهبي تبدو كدمية "باربي" !

آخر تحديث: منذ 9 دقيقة
المصدر: لها
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
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باتت هيفاء وهبي عنواناً للإطلالات المميزة فلم تفشل يوماً بمفاجأتنا بكلّ ما هو جديد إذ ظهرت مؤخراً بإطلالة ملفتة بدت كدمية "الباربي" الشهيرة، بتنورة قصيرة بالقصة الضيقة ميزها لونها الزهريّ القويّ والجريء (Rose bonbon).

 

نجحت هيفاء بتنسيق تنورتها المميزة مع توب بالقصة الضيقة باللون الكحلي، لفتتنا طبعت الهاشتاغ عليها BABE لتثبت وهبي مواكبتها لآخر صيحات الموضة وجرأتها على اعتماد أغربها.

 

لمسة مميزة أضفتها هيفاء بانتعال حذاء بالأسلوب الرياضي عوضاً عن الكعب العالي لجعل حضورها يليق بأسلوب الـ Street style الذي نشهده في عواصم الموضة.

 

فما رأيك بهيفاء وهبي بهذه الإطلالة المميزة؟

المصدر: لها

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