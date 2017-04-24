هيفاء وهبي أميرة الفساتين القصيرة الضيّقة

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منذ شهرتها تميزت عن غيرها من النجمات، بسبب رشاقة جسدها وأناقة إطلالاتها الجريئة، هيفاء وهبي أميرة في فساتينها القصيرة والضيقة.

نعرض أجمل صور النجمة هيفاء وهبي بإطلالات الفساتين القصيرة الضيّقة، التي تكشف جمال جسدها ورشاقة قوامها، وهي المفضّلة لديها خلال حفلاتها وإطلالاتها الإعلاميّة.

محبو هيفاء يشجعون إطلالاتها بالقصير، التي تناسب شخصيّتها المفعمة بالأنوثة، وطبعها الجامع بين الصراحة والجرأة.

شاهدوا أجمل إطلالات الأميرة هيفاء وهبي بالفساتين القصيرة الضيّقة، واختاروا الأجمل والأكثر أناقة بينها.

المصدر: سيدتي