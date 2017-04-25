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ممثل مصري يطلب الزواج من هيفاء وهبي على الهواء
طلب النجم المصري أحمد الفيشاوي، الزواج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خلال استضافته في برنامج "ثلاثة في واحد"، على فضائية "القاهرة والناس".
جاء ذلك خلال فقرة طريفة بالبرنامج، حيث طلبت المذيعة من الفيشاوي اختيار ممثلة للزواج منها، حيث عرضت أمامه صور عدد من الفنانات، كانت الصور الأولى لغادة عادل ومايا دياب، واختار الفيشاوي المصرية غادة عادل.
ثم جاءت هيفاء في الصورة الثانية مع غادة عادل، فاختار هيفاء التي استمر في اختيارها دون باقي الفنانات اللاتي عرضن أمامه.
وأصر الفيشاوي على اسم هيفاء وهبي، وراح يصرخ بطريقة هستيرية "أنا عايز أتجوز هيفا وهبي…جوزوني هيفا وهبي بقى"، مؤكدًا أنه يحبها كثيرًا.
جدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي أثار جدلًا واسعًا بصورة نشرها عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، ظهر فيها مع أفيش فيلم "حلاوة روح"، للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، ولكن الصورة احتوت على مشهد غريب، حيث كان أحمد يحتضن صورة هيفاء بقوة، وعلق عليها بقوله: "حلاوة روح كبيرة أوووي".
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