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الراحل نور الشريف في لقطات لمناسبة ذكرى ميلاده
نور الشريف نجم لمع في السينما المصريّة، لتصل شهرته إلى الوطن العربيّ أجمع، حتى بات من أنجح الممثلين المصريين الذين اشتُهروا بتقديم العديد من الأعمال السينمائيّة والتلفزيونيّة، وكذلك على المسرح.
اسمه الحقيقي "محمد جابر محمد عبد الله" وشهرته نور الشريف، وُلد في 28 نيسان / أبريل عام 1946 بمحافظة المنيا ، وبدأ حياته الفنيّة عام 1967 عقب تخرّجه من المعهد العالي للفنون المسرحيّة، وكان الأول على دفعته، توفي يوم 11 آب/ أغسطس عام 2015، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 69 عامًا.
تزوج نور الشريف من الممثلة بوسي، واستمر زواجهما لمدة طويلة حتى انفصالهما عام 2006 ثم عادا مرة أخرى نهاية عام 2014، ولهما ابنتان هما: سارة ومي.
في ذكرى ميلاده التي تصادف اليوم، نعرض صورًا من حياة الراحل نور الشريف.
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