- 100 يوم من التقلب.. نكسات اقتصادية وتقلبات سياسية.. هذا ما جلبه ترامب على أميركا في أيام حكمه الأولى
- نادين الراسي بمواقف حميمة وجريئة مع رجل متزوج
- DNA - هكذا ردَّت دمشق على إسرائيل
- الأركان التركية: مقتل 89 إرهابيًا من "بي كا كا" في سوريا والعراق
- مشاريع لحكم ذاتي جنوب سوريا.. من وراءها وما أبرز ملامحها؟
- هل يعتمر الحريري ″القبعة البرتقالية″؟!
- بالفيديو.. ماذا حصل أثناء سيلفي لشاب وفتاة أعلى صخور البحر؟
- بعد الإنفصال.. جانيت جاكسون ووسام المانع يتوصلان الى هذا الإتفاق
- الراحل نور الشريف في لقطات لمناسبة ذكرى ميلاده
- بابا الفاتيكان في القاهرة.. رئيس الوزراء في مقدمة مستقبليه بالمطار.. والسيسي يلتقيه بالاتحادية قبل توجهه للأزهر
- ما وراء ظاهرة الحسناوات اللواتي يرفضن إزالة الشعر من أجسادهن
- هكذا تستمتع بـ تكييفك دون دفع فاتورة كهرباء مرتفعة
- توقعات الأبراج ليوم April 29, 2017
- قانون الانتخاب في لبنان... أسير عمليات «حصارٍ متبادلة»
- أوروبا تقاوم...
- خطة لوبن لمنع ماكرون من الوصول إلى الإليزيه
- النقاش الإنتخابي يدور في حلقة مفرَغة... والتصعيد السياسي مفتوح
- مشروع بري يثمر اجتماعاً خماسياً بعد مداولات عون - الحريري حوله
- في 29 نيسان 2009 أفرج عن الضباط الأربعة دون اتهام واشتباه بهم
- تعاطي المستقبل مع أزمة القانون الانتخابي يثير الجدل في لبنان
- المئة يوم الأولى: امتحان ترامب الرئاسي
- بدون تعليق
- عودة التيارَين إلى «التأهيلي» تجمّد نقاش «مجلس الشيوخ»
- مناقشات قانون الانتخاب: سلطة تهددنا بالخراب لتثبيت وجودها
- برّي: يلعبون معي لعبة حافة الهاوية؟ ليجرّبوا
نادين الراسي بمواقف حميمة وجريئة مع رجل متزوج
تداول رواد مواقع التواصل مجموعة من الصور الجريئة، للممثلة اللبنانية نادين الراسي التي ظهرت بمواقف حميمة مع طبيب الأسنان رائد لطوف.
وانتشرت الصور بوتيرة سريعة في الساعات الماضية، من دون معرفة المصدر الذي نشرها.
وكانت الراسي أكّدت مراراً وتكراراً، أن العلاقة التي تجمعها بلطوف هي مجرّد صداقة وليس أكثر، كما أنّها مقرّبة من زوجته.
وكانت غردت نادين، وكتبت: "لمن يهمه الأمر، الدكتور رائد لطوف صديق مقرب من العائلة وأعتبره بمثابة أخ كبير وتجمعني صداقة عميقة بزوجته".
وأردفت: " وكل الصور التي يتم تداولها هي صور جمعتنا جميعا وأمام أعين الجميع. أتمنى أن يتوقف كل المتطفلين عند هذا الحد من التعرض لسمعة الناس. وشكرا".
في الوقت الذي كان نشر لطوف صورة له برفقة زوجته، وكتب: "رفيقة دربي من عشرين سنة بالسراء والضراء ومشوارنا طويل إيد بإيد وببركة ربنا.."
مع العلم أننا لم ننشر كل الصور، التي انتشرت على مواقع التواصل.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- ما وراء ظاهرة الحسناوات اللواتي يرفضن إزالة الشعر من أجسادهن
- موديز عن غلاء المنازل في أستراليا: القادم أسوأ
- بعد الإنفصال.. جانيت جاكسون ووسام المانع يتوصلان الى هذا الإتفاق
- جلسة تصوير “فاضحة” للنّجمة ليندسي لوهان بعد ظهورها بالحجاب مؤخراً
- بنسبة تتجاوز 50 %.. انخفاض الاستثمارات الأجنبية العقارية في أستراليا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- نادين الراسي بمواقف حميمة وجريئة مع رجل متزوج
- الراحل نور الشريف في لقطات لمناسبة ذكرى ميلاده
- ممثل مصري يطلب الزواج من هيفاء وهبي على الهواء
- هيفاء وهبي أميرة الفساتين القصيرة الضيّقة
- بالفيديو.. دلال عبد العزيز: سمير غانم عمره ما قدم لي هدية في عيد ميلادي
- اثارة فرح يوسف
- هيفاء وهبي تبدو كدمية "باربي" !
- الفنانة سمر الشامسي في الأردن تلبية لنداء أطفال سورية
- تسريب فيديو لفنانة مصرية أثناء حقن وجهها بالبوتكس.. وهكذا ردت!
- بالفيديو.. رغدة تخرج عن طورها وتفتعل "فضيحة" في لبنان!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)