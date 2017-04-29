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المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات, فضائح المشاهير والفنانين

نادين الراسي بمواقف حميمة وجريئة مع رجل متزوج

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: لها
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 331
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تداول رواد مواقع التواصل مجموعة من الصور الجريئة، للممثلة اللبنانية نادين الراسي التي ظهرت بمواقف حميمة مع طبيب الأسنان رائد لطوف.

 

وانتشرت الصور بوتيرة سريعة في الساعات الماضية، من دون معرفة المصدر الذي نشرها.

 

وكانت الراسي أكّدت مراراً وتكراراً، أن العلاقة التي تجمعها بلطوف هي مجرّد صداقة وليس أكثر، كما أنّها مقرّبة من زوجته.

 

وكانت غردت نادين، وكتبت: "لمن يهمه الأمر، الدكتور رائد لطوف صديق مقرب من العائلة وأعتبره بمثابة أخ كبير وتجمعني صداقة عميقة بزوجته".

 

وأردفت: " وكل الصور التي يتم تداولها هي صور جمعتنا جميعا وأمام أعين الجميع. أتمنى أن يتوقف كل المتطفلين عند هذا الحد من التعرض لسمعة الناس. وشكرا".

 

في الوقت الذي كان نشر لطوف صورة له برفقة زوجته، وكتب: "رفيقة دربي من عشرين سنة بالسراء والضراء ومشوارنا طويل إيد بإيد وببركة ربنا.."

 

مع العلم أننا لم ننشر كل الصور، التي انتشرت على مواقع التواصل.

المصدر: لها

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