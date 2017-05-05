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المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات

طليق نوال الزغبي يُفجر مفاجأة صادمة عن علاقتهما.. هذا عمرها الحقيقي !

آخر تحديث: منذ 48 دقيقة
المصدر: لها
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 101
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طليق نوال الزغبي يُفجر مفاجأة صادمة عن علاقتهما.. هذا عمرها الحقيقي !

نشر الزوج السابق للفنانة نوال الزغبي، إيلي ديب عبر صفحته على «فايسبوك» أخيراً صورة لبيان قيدهما العائلي.

 

وتبيّن من خلال البيان الذي صدر بتاريخ 21 يناير 2017 أن النجمة ما تزال زوجته وأن الطلاق لم يحدث. وهو ما أكده خلال ردوده على المتابعين حيث كتب: «ورد نحنا ما طلقنا هيدي الوثيقة جديدة. لو طلقنا ما كانوا حطوا إسمها ضمن الوثيقة» و«يا أمال شو بدك بالأكاذيب هيدا إخراج القيد يلي حاطو جديد وبيثبت إنو ما صار الطلاق» و«يا أمال نحنا منفصلين من 10 سنين بس الطلاق بعد ما تم. فقط للتوضيح».

 

كما كشف البيان العمر الحقيقي للنجمة. وتبين أنها ولدت بتاريخ 29 يونيو 1971.

 

يُذكر أن نوال حلّت أخيراً ضيفة على برنامج «أحلى الناس» الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات على شاشة «الجديد» اللبنانية. وأشارت إلى أنها حصلت على الطلاق.

 

 

المصدر: لها

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