- مغنية أوكرانية تحيي حفلا للأطفال "شبه عارية"
- ملياردير نرويجي يقرر التبرع بمعظم ثروته
- علماء أمريكيون: فيضان عالمي قريب
- "لماذا أكره عمي؟".. مقال لابن أخ هتلر يفضح الزعيم النازي.. جده يهودي وكان على علاقة بابنة شقيقته!
- ملكة بريطانيا تمتلك هاتفاً جوالاً وآيباد.. ولديها حساب سري على الشبكات الاجتماعية!
- مارين لوبان سليلة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم!.. تفاصيل الخبر الغريب الذي نشرته الوكالة الفرنسية ثم حذفته
- طليق نوال الزغبي يُفجر مفاجأة صادمة عن علاقتهما.. هذا عمرها الحقيقي !
- المناورات بـ «الصوت العالي» في لبنان تحكم البحث عن مَخرج لأزمة قانون الانتخاب
- مقابل 10 آلاف دولار.. أستراليا تمنح آباء المهاجرين تأشيرة 5 سنوات
- ما هي فرص نجاح الاتفاق الروسي الإيراني التركي لاقامة “مناطق تخفيف التصعيد”؟ ولماذا يتجنبون تعبير “المناطق الآمنة” الأكثر دقة؟ وهل ستقاتل المعارضة المسلحة “الدولة الإسلامية” و”النصرة” الى جانب الجيش السوري؟ ولماذا رحب الجعفري وانسحب علوش؟
- تحذير لأصحاب الأعمال في أستراليا.. مكتب الضرائب يستهدف "نقاط الولاء"
- هل دخل حلف عون وحزب الله مرحلة "التفكك"؟
- أمير داعش مصر يتحدث عن ولاية سيناء.. حذر الأقباط والمسلمين
- اجماع على رفض التمديد للبرلمان اللبناني
- المواقف وزيارة ترمب
- «نموذج وستفاليا» لحل صراعات الشرق الأوسط
- فرنسا تبحث عن مكان تحت الشمس
- حزب الله يتجه الى «الحزم» لوقف «الدلع السياسي» وتجنب «الهاوية»...؟
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May 5, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 5, 2017
- حديث عن مسوَّدة قانون قيد البحث.. والحريري: الحلّ قاب قوسين
- التهويل بـ«التصويت» يُسقط التفاؤل!
- الهوس الثقافي!!
- الاتحاد الدولي لكرة السلة يجيز ارتداء الحجاب
طليق نوال الزغبي يُفجر مفاجأة صادمة عن علاقتهما.. هذا عمرها الحقيقي !
نشر الزوج السابق للفنانة نوال الزغبي، إيلي ديب عبر صفحته على «فايسبوك» أخيراً صورة لبيان قيدهما العائلي.
وتبيّن من خلال البيان الذي صدر بتاريخ 21 يناير 2017 أن النجمة ما تزال زوجته وأن الطلاق لم يحدث. وهو ما أكده خلال ردوده على المتابعين حيث كتب: «ورد نحنا ما طلقنا هيدي الوثيقة جديدة. لو طلقنا ما كانوا حطوا إسمها ضمن الوثيقة» و«يا أمال شو بدك بالأكاذيب هيدا إخراج القيد يلي حاطو جديد وبيثبت إنو ما صار الطلاق» و«يا أمال نحنا منفصلين من 10 سنين بس الطلاق بعد ما تم. فقط للتوضيح».
كما كشف البيان العمر الحقيقي للنجمة. وتبين أنها ولدت بتاريخ 29 يونيو 1971.
يُذكر أن نوال حلّت أخيراً ضيفة على برنامج «أحلى الناس» الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات على شاشة «الجديد» اللبنانية. وأشارت إلى أنها حصلت على الطلاق.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- القاضي القاتل.. رئيس محكمة للجنايات بمصر يطلق النار على مجند أمام خطيبته.. ماذا دفعه لارتكاب جريمته؟
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!!
- مقابل 10 آلاف دولار.. أستراليا تمنح آباء المهاجرين تأشيرة 5 سنوات
- كيف تجعل إمرأتك تقذف سائلها الجنسي ؟!
- محكمة أسترالية تبرئ امرأة قتلت 8 أطفال بينهم 7 من أبنائها
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- طليق نوال الزغبي يُفجر مفاجأة صادمة عن علاقتهما.. هذا عمرها الحقيقي !
- نادين الراسي بمواقف حميمة وجريئة مع رجل متزوج
- الراحل نور الشريف في لقطات لمناسبة ذكرى ميلاده
- ممثل مصري يطلب الزواج من هيفاء وهبي على الهواء
- هيفاء وهبي أميرة الفساتين القصيرة الضيّقة
- بالفيديو.. دلال عبد العزيز: سمير غانم عمره ما قدم لي هدية في عيد ميلادي
- اثارة فرح يوسف
- هيفاء وهبي تبدو كدمية "باربي" !
- الفنانة سمر الشامسي في الأردن تلبية لنداء أطفال سورية
- تسريب فيديو لفنانة مصرية أثناء حقن وجهها بالبوتكس.. وهكذا ردت!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)