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وفاة الممثلة السورية نجاح حفيظ المعروفة بـ"فطوم حيص بيص"
توفيت الممثلة السورية الشهيرة نجاح حفيظ المعروفة بدور "فطوم حيص بيص" في مسلسل "صح النوم" التلفزيوني، عن عمر ناهز السادسة والسبعين على ما ذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) السبت.
وقد نعتها نقابة الفنانين في دمشق عبر صفحتها على شبكة "فيسبوك" قائلة "وداعا فطوم".
واوضحت النقابة ان الفنانة القديرة ستوارى الثرى ظهر الاحد من دون ان تحدد اسباب الوفاة.
وولدت الممثلة العام 1941 في دمشق وباشرت مسيرتها الفنية في العام 1966.
واشتهرت خصوصا بدور "فطوم حيص بيص" في مسلسل "صح النوم" الى جانب دريد لحام الذي ادى فيه دور "غوار الطوشي".
وقد شاركت مع دريد لحام في الكثير من اعماله التلفزيونية والسينمائية.
ومثلت حفيظ في حوالى عشرة افلام سينمائية من بينها "عندما تغيب الزوجات" و"هجرة القلوب الى القلوب".
وقد شاركت في اكثر من 30 مسلسلا تلفزيونيا كان اشهرها "صح النوم" الذي دخل في الثقافة الشعبية في المنطقة.
وعرف عن الفنانة الراحلة قلة ظهورها الإعلامي وندرة لقاءاتها الصحافية إلا أن «الأنباء» اجرت في فبراير 2015 عبر مراسلتها في دمشق هدى العبود لقاء نادرا روت فيه بداياتها الفنية ومسيرتها المليئة بالنجاحات التي ترسخت في ذاكرة الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج.
وشكل اللقاء المذكور مادة أساسية استندت إليها معظم الصحف والمواقع الإعلامية والمحطات الفضائية العربية للإضاءة على مسيرة الراحلة التي وجهت في اللقاء تحية خاصة لفناني الخليج العربي وخاصة حياة الفهد، مؤكدة أن الأغنية الخليجية لديها الشعبية الكبيرة وخاصة نوال الكويتية وعبدالله الرويشد وحسين الجسمي.
وأثنت حفيظ في اللقاء على الدراما الخليجية التي تبوأت الشاشات معتبرة ان الكتاب الدراميين فيها ترفع لهم القبعة للمواهب المتميزة والإمكانات التي تم استغلالها بأفضل طريقة.
وأكدت الفنانة الراحلة في اللقاء أنها دمشقية القلب والهوى وستعيش وستموت في سورية.
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