- شطحات مادونا.. صورة عارية "غريبة" على إنستغرام
- "الذبح الحلال" ممنوع في بلجيكا
- جريمة تهز المجتمع المصري .. رئيس محكمة يقتل مجندا بمسدسه
- فضيحة على الفيسبوك أجبرت شاب لبناني على الانتحار
- لماذا تستحيل ممارسة الجنس في الفضاء؟ وهل تنتصر شركة أفلام البالغين في تحديها للعلماء؟
- الرجال أذكى من النساء.. لا تفرح كثيراً فهذا ما يميِّز المرأة عنك
- جدل بمواقع التواصل بسبب صورة مثيرة لهيفاء بدراما رمضان
- 90 % من الأستراليين: لا منازل للأجيال القادمة
- طرابلس والشّمال: متى يستعيدان الدور المفقود؟
- عن سلاح "المالية" المخفي: التوقيع الرابع
- أول عملية تهجير في دمشق تبدأ بإخراج مقاتلي المعارضة
- هذا ليس وقت المزاح في اليمن
- ميقاتي: الدستور لا يحتمل المسايرة
- حل البرلمان يستحضر مواجهة مع «الثنائي الشيعي» والتمديد في دورة استثنائية يختبر موقف عون
- لبنان يَختبر استقراره في مهلة آخِرها 20 يونيو
- المناطق الآمنة» والصياد الروسي
- التقسيم بدأ بـ 4 مناطق: «هنا كانت سوريا»!
- قوات النظام «تقضم» مناطق «التهدئة»
- «البريمييرليغ».. الكل يهدر النقاط!
- سورية
- توقعات الأبراج ليوم May 8, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 8, 2017
- لولا شخصيّةُ الرئيس لَفتَحوا فروعاً للقَصر
- قانون الانتخابات يدخل أسبوع الحسم.. وبري: كل من تعنت سيندم
- وديع الخازن: ذاهبون إلى اتفاق اللحظة الأخيرة
جدل بمواقع التواصل بسبب صورة مثيرة لهيفاء بدراما رمضان
أثارت صورة مثيرة تداولها رواد مواقع التواصل_الاجتماعي للنجمة اللبنانية هيفاء_وهبي من أحد مشاهدها في أحداث مسلسلها الجديد "الحرباية"، والذي تقوم بتصويره حاليا للعرض خلال شهر رمضان الكريم جدلا بين متابعيها ما بين معجب ومعارض.
وكانت هيفاء وهبي قد نشرت صورة لها من كواليس المسلسل ظهرت خلالها بإطلالة مثيرة أطلقت عاصفة من التعليقات من قبل متابعيها على مواقع التواصل وكان أظرف تعليق هو قول أحدهم "مبروك علينا الفطار يا رجالة".
يذكر أن مسلسل الحرباية تجسد فيه هيفاء وهبي شخصية "عسلية"، وهي فتاة شعبية وفقيرة تضطرها الظروف للخروج من المدرسة والعمل خادمة في البيوت لدى إحدى الأسر الثرية.
ويشارك في مسلسل "الحرباية" أيضا محمود عبدالمغني ومنذر رياحنة ورحاب الجمل ومصطفى فهمي وخالد كمال وأحمد فهمي عضو فريق "واما"، ومن تأليف أكرم مصطفى وإخراج مريم _أحمدي.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- جدل بمواقع التواصل بسبب صورة مثيرة لهيفاء بدراما رمضان
- وفاة الممثلة السورية نجاح حفيظ المعروفة بـ"فطوم حيص بيص"
- طليق نوال الزغبي يُفجر مفاجأة صادمة عن علاقتهما.. هذا عمرها الحقيقي !
- نادين الراسي بمواقف حميمة وجريئة مع رجل متزوج
- الراحل نور الشريف في لقطات لمناسبة ذكرى ميلاده
- ممثل مصري يطلب الزواج من هيفاء وهبي على الهواء
- هيفاء وهبي أميرة الفساتين القصيرة الضيّقة
- بالفيديو.. دلال عبد العزيز: سمير غانم عمره ما قدم لي هدية في عيد ميلادي
- اثارة فرح يوسف
- هيفاء وهبي تبدو كدمية "باربي" !
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)