بعد جدل برنامجها الديني.. سما المصري تفتي في الغناء

سخرت الفنانة الاستعراضية سما المصري من الفتاوى التي تحرّم الغناء، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر».

وقالت في تغريدتها: "الغناء حرام.. بس إذا كان حرام، أدينا بنفك عن نفسنا، ونفرفش شوية. وإن كان حلال، أدينا بناخد ثواب".

وقبل أسابيع، كشفت الراقصة المصرية المثيرة للجدل عن تقديمها برنامجا دينيا في شهر رمضان المقبل.

وكتبت المصري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النهارده سجلت أول حلقات برنامجي الديني في رمضان، اللهم بارك لنا في أعمالنا واغفر ذنوبنا آمين".

وقالت سما المصري إن عنوان البرنامج هيبقى "كيف تفطر صائما".

المصدر: عربي21