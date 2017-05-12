- ألمانيا تشهد إقبال "الشرقيات" على عمليات رتق البكارة.. وبديل صناعي بـ 54 يورو!
- شكت في سلوك زوجها مع ابنته فزرعت كاميرا واكتشفت الصدمة !
- مصر: المحكمة تنظر أولى جلسات محاكمة متهم اغتصب والدته وقتلها !
- كم بلغت قيمة خاتم زواج وفاء كيلاني من تيم حسن؟
- بعد جدل برنامجها الديني.. سما المصري تفتي في الغناء
- إيران وتغيير السلوك
- إقالة كومي واعتباطية دونالد ترامب
- ما قبل زيارة ترامب للرياض وما بعدها
- الكهرباء تتحول إلى سجال سياسي يهدد حكومة الحريري
- «حزب الله» يعلن تفكيك نقاطه العسكرية على الحدود السورية
- نصرالله : المهمة على الحدود الشرقية «أنجزت» ولا حرب اسرائيلية
- «التيار» يلاقي حزب الله: فتح دورة استثنائية لمجلس النواب
- تساؤلات حول دعوة الحريري الى قمة الرياض و«هدوء» إنتخابي
- بدون تعليق
- اتصال مثير تلقاه لبنانيون خلال خطاب نصر الله
- نصر الله: انسحبنا من حدود سوريا والمهدي سيخرج من..
- توقعات الأبراج ليوم May12, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 12, 2017
- تأكيد إيقاف الكويت
- «التيار حليف الكلّ»... إلى متى؟
- من سرَّب مسوَّدة العقوبات الأميركية... ولماذا؟
- 200 ألف ناخب درزي فقط... كيف يواجهون الزحف الماروني ـ الشيعي ـ السنّي؟
- القوات تدفع في البترون فاتورة «التفاهم»
- مَن نحن في لبنان؟
- عبد الرحيم مراد: نصرالله عمّم أنني خطّ أحمر
بعد جدل برنامجها الديني.. سما المصري تفتي في الغناء
سخرت الفنانة الاستعراضية سما المصري من الفتاوى التي تحرّم الغناء، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر».
وقالت في تغريدتها: "الغناء حرام.. بس إذا كان حرام، أدينا بنفك عن نفسنا، ونفرفش شوية. وإن كان حلال، أدينا بناخد ثواب".
وقبل أسابيع، كشفت الراقصة المصرية المثيرة للجدل عن تقديمها برنامجا دينيا في شهر رمضان المقبل.
وكتبت المصري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النهارده سجلت أول حلقات برنامجي الديني في رمضان، اللهم بارك لنا في أعمالنا واغفر ذنوبنا آمين".
وقالت سما المصري إن عنوان البرنامج هيبقى "كيف تفطر صائما".
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- كم بلغت قيمة خاتم زواج وفاء كيلاني من تيم حسن؟
- بعد جدل برنامجها الديني.. سما المصري تفتي في الغناء
- جدل بمواقع التواصل بسبب صورة مثيرة لهيفاء بدراما رمضان
- وفاة الممثلة السورية نجاح حفيظ المعروفة بـ"فطوم حيص بيص"
- طليق نوال الزغبي يُفجر مفاجأة صادمة عن علاقتهما.. هذا عمرها الحقيقي !
- نادين الراسي بمواقف حميمة وجريئة مع رجل متزوج
- الراحل نور الشريف في لقطات لمناسبة ذكرى ميلاده
- ممثل مصري يطلب الزواج من هيفاء وهبي على الهواء
- هيفاء وهبي أميرة الفساتين القصيرة الضيّقة
- بالفيديو.. دلال عبد العزيز: سمير غانم عمره ما قدم لي هدية في عيد ميلادي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)