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كم بلغت قيمة خاتم زواج وفاء كيلاني من تيم حسن؟

الثنائي أخفيا ارتباطهما عن الجميع.. وزواجهما كان مفاجأة

آخر تحديث: منذ 56 دقيقة
المصدر: العربية نت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 145
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كم بلغت قيمة خاتم زواج وفاء كيلاني من تيم حسن؟
تيم حسن ووفاء الكيلاني

ضجة كبيرة تسبب فيها خبر عقد قران الفنان السوري تيم حسن على الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، بعدما جاء الأمر مفاجئاً للجميع دون أية مقدمات.

 

دهشة الجميع جاءت بسبب السرية التامة التي أحاطت بالأمر منذ بدايته وحتى اللحظة التي أعلن فيها عن الخبر، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن تفاصيل الارتباط الذي جمع الثنائي وكيف بدأت قصة الحب بينهما.

 

علامات الاستفهام التي أحاطت بالقصة، دفعت الجميع للعودة إلى الحلقة التي جمعت وفاء الكيلاني بتيم حسن في برنامج "الحكم" الذي عرض عبر شاشتي "MBC1" و "MBC مصر" قبل ما يقرب من 3 سنوات.

 

تلك الحلقة التي احتوت على مزحة تحولت لحقيقة، حينما فاجأت الكيلاني ضيفها قائلة "تيم أنا عايزة اتجوزك"، فما كان منه إلا أن رد قائلاً "بقبل فورا حبيبة قلبي".

 

كما تحدث تيم خلال الحلقة عن مواصفات الفتاة التي يرغب في الارتباط بها، إضافة لذكره بيت شعر يتحدث فيه عن قلبه ونفسه.

 

هذه الحلقة زادت من حيرة الجمهور، الذي مازال يبحث عن تفاصيل قصة الارتباط بين الثنائي، بعدما تم الإعلان عن عقد قرانهما يوم الثلاثاء، وهو الأمر الذي تم قبل فترة في وجود الأهل وعدد من المقربين ولم يتم الكشف عنه سوى يوم الثلاثاء.

 

بعض التقارير الصحافية تحدثت عن قصة الحب التي جمعت بين الثنائي، وكونها بدأت بعد لقائهما في البرنامج بعدما حدث تقارب بينهما، وكانا يلتقيان في دبي تارة، وفي بيروت تارة أخرى.

 

المقربون هم من كانوا على علم بقصة الحب التي جمعت بين وفاء الكيلاني وتيم حسن، الذي حضر إلى مصر من أجل لقاء عائلة الكيلاني والاتفاق على تفاصيل الزواج.

 

وبعدما صار زواج تيم حسن ووفاء الكيلاني هو الشغل الشاغل للجميع في الوقت الحالي، ذهبت بعض التقارير إلى كون تيم حسن اشترى خاتم الزواج من دبي، وبلغت قيمته 3 آلاف دولار.

 

تيم حسن الذي انفصل عن زوجته ديمة بياعة قبل 5 سنوات، ظهر في صورة نشرها عبر حسابه على "انستغرام" وهو يضع خاتم الزواج في يد الإعلامية وفاء الكيلاني، وعلق عليها قائلاً "فرحكن النا فرحنا اكتر.. يارب أيامكم كلها تكون فرح وبركة.. شكراااا للكل".

 

ومع الاهتمام الذي يلقاه زواج تيم حسن ووفاء الكيلاني، ينتظر الجمهور خروج أحد الطرفين للحديث عن تفاصيل الارتباط الذي جمعهما حتى توج في النهاية بالزواج.

 

المصدر: العربية نت

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