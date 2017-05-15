صور صادمة للإعلامية المصريّة وفاء الكيلاني قبل عمليات التجميل !

مع الإعلان عن عقد قرانها على الفنان السوري تيم حسن، نشر نشطاءُ مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً قديمةً للإعلامية المصريّة وفاء الكيلاني.

وكشفت الصور عن شكل “الكيلاني” منذ أكثر من عشرة أعوام حيث كانت تتمتع بجمال وأناقة محدودة على عكس الفترة الحالية التى تعد فيها من أكثر النجمات أناقة وجمالًا لذا تحرص دائمًا على الظهور بإطلالات مختلفة .

وفسر البعض التغير الكبير في شكلها بأنها خضعت لعمليات تجميل ولكنها لم تصرح من قبل بأي معلومات عن خضوعها لأي عمليات تجميل .

يشار إلى أن مصدراً مقرباً من أسرة الإعلامية وفاء الكيلاني قال إن حفل زفافها على النجم السوريّ تيم حسن سيُعقد في القاهرة بعد عيد الفطر.

وسيحضر الزفاف الأقارب والأصدقاء المقربين لعائلتي تيم ووفاء خاصة وأن عقد القران تم بحضور عدد قليل جداً من الأسرتين وسراً.

وبعد ارتباط هذا الثنائي “العازب الاشهر” والاعلامية الجميلة حدث الموسم. يشار الى أنه لكلّ من وفاء وتيم طفلين من زواجيهما السابقين.

ومن المعروف أن الإعلامية الكيلاني كانت متزوجة من طوني مخايل وانفصلا عام 2016، أما تيم حسن فقد كان متزوجًا من الممثلة السورية ديما بياعة وانفصلا عام 2012.

المصدر: وكالات