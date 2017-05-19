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نادية الجندي تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة زواجها للمرة الثالثة
نفت النجمة المصرية نادية الجندي ما ذكرته تقارير إعلامية عن أنها تعيش قصة حب تقترب من الزواج الثالث في حياتها. وأكدت الجندي، في تصريحات لها، أنه لا صحة للحديث عن زواجها، مشيرة الى أنها بصدد التحضير لعملين جديدين في التلفزيون السينما.
وكانت تقارير إعلامية أعلنت أن الجندي تعيش قصة حب مؤخرا، وستعلن عن زواجها بعد شهر رمضان، وأن مقربين منها قالوا انها تعيش قصة حب من شخص من خارج الوسط الفني، وانها أكدت للمحيطين بها أنها تشعر بسعادة غامرة في الوقت الحالي، وسيتم إعلان الزواج والكشف عن هوية العريس، بعد انتهاء الشهر الفضيل.
والمعروف ان الفنانة الملقبة بـ «نجمة الجماهير» تزوجت مرتين في السابق، الأولى من الفنان عماد حمدي والد ابنها الوحيد هشام، لتتزوج بعد وفاته من المنتج محمد مختار الذي قدم معها عددا من أبرز أعمالها السينمائية. ومن أهم أفلامها: «وكالة البلح»، «خمسة باب»، «جبروت امرأة»، «شهد الملكة»، «الضائعة»، «الإرهاب»، «مهمة في تل أبيب»، «حكمت فهمي»، «امرأة هزت عرش مصر»، «اغتيال» و«48 ساعة في إسرائيل».
ومع ظهور موجة الكوميديا الجديدة في السينما، اتجهت إلى العمل في التلفزيون، فقدمت مسلسلات عديدة منها «مشوار امرأة»، «من أطلق الرصاص على هند علام» و«ملكة في المنفى».
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