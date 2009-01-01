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صورة نادرة .. سعاد حسني كما لم تشاهدوها يوماً.. لن تصدّقوا ماذا ترتدي وما تفعل !

آخر تحديث: منذ 56 دقيقة
المصدر: لها
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 120
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صورة نادرة .. سعاد حسني كما لم تشاهدوها يوماً.. لن تصدّقوا ماذا ترتدي وما تفعل !

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية أخيراً صورة نادرة جداً للفنانة الراحلة سعاد حسني.

 

وقد ظهرت فيها وهي تحضّر الأطباق لأصدقائها. ويُذكر أن السندريلا كانت طاهية ماهرة وتحب العمل في المطبخ وإعداد الوصفات لضيوفها بنفسها.

المصدر: لها

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