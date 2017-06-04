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بالفيديو.. نجمة عربية تعترف بعمليات التجميل وزيجات المصلحة وخيانتها قبلها وبعدها!

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 134
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حلت الفنانة المصرية رانيا يوسف ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "شيخ الحارة" بحلقة أذيعت أمس، كاشفة عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها وأن زيجاتها كلها كانت "مصلحة".

 

واعترفت يوسف بأنها خضعت لعملتي تجميل في أنفها وشفط الدهون.

 

ورداً على السؤال المثير للجدل: "هل كان زواجها من المنتج محمد مختار طليق الفنانة نادية الجندي، من أجل المصلحة؟".

 

أجابت رانيا بسخرية: "كل جوازاتي كانت مصلحة، أول واحد كان المنتج محمد مختار، وأنتج لي 40 فيلم كسروا الدنيا"، وهو ما اعتبره البعض إشارة منها إلى الفنانة نادية الجندي التي تزوجت من "مختار" وأنتج لها كل أفلامها الناجحة.

 

وأضافت خلال الحلقة إلى أن زواجها في المرة الأولى استمر 12 عامًا، وليس من الممكن أن تنتظر المصلحة كل هذه المدة.

 

وكشفت أنها أنها تعرضت للخيانة ثلاث مرات، مرتين منهم في الخطوبة ومرة بعد الزواج، وكانت ترفض أن تصدق حتى رأت بعينها.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

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