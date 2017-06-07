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المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات

نجمة مصرية تخطف لقب "ملكة الإغراء" من هيفا وهبي!

آخر تحديث: منذ 19 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 4
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نجمة مصرية تخطف لقب &quot;ملكة الإغراء&quot; من هيفا وهبي!

قالت النجمة المصرية نجلاء بدر إنها "ملكة الإغراء" في مصر، وأن هيفا وهبي هي "ملكة الإغراء" في لبنان.

 

وأضافت خلال حضورها برنامج "شيخ الحارة"، أنها لا تتقبل العري في أي فلم، وأكدت أن الإغراء ليس فقط بالظهور عارية.

 

وعند سؤالها عن المشاهد التي تتمنى أن تعود بالزمن كي تحذفها من أعمالها، أجابت قائلة: "قبلتي مع خالد أبو النجا في فيلم (قدرات غير عادية)، فعندما كنت أقدم هذا المشهد أثناء التصوير كانت روح (حياة) الشخصية التي أقدمها حاضرة، ولكن عندما شاهدت الفيلم في السينما كنت أنا (نجلاء) وأزعجني الأمر".

 

وفي الموسم الرمضاني الحالي، قامت نجلاء بدر بالاعتذار عن المشاركة في بطولة مسلسل "الحرباية"، حيث تشارك هيفا وهبي في البطولة أيضا.

 

 

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