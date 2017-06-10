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بالفيديو .. المشهد الذي حذفته القنوات لهيفاء وهبي في مسلسل "الحرباية"
نشرت شركة MGR المنتجة لمسلسل "الحرباية" مشهداً من أداء البطلة "عسلية" من تجسيد النجمة هيفاء وهبي، والذي أقدمت قناة "النهار" على حذفه عند العرض.
وتظهر "عسلية" في المشهد ببدلة رقص، ورقصت لزوجها الثاني على أنغام أغنية محمد رشدي "طاير ياهوى".
ومسلسل "الحرباية" من تأليف أكرم مصطفى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولته إلى جانب وهبي، دينا، ومنذر رياحنة، ورحاب الجمل، ومصطفى فهمي، وخالد كمال.
وتدور احداث المسلسل حول "عسلية" التي تعيش مع أختها التي تجبرها على العمل في المنازل كخادمة.
وتقع "عسلية" في حب شخص، إلا أن جمالها جعل أحد البلطجية يقع في حبها، كما وقع شخص ثري من الذين تعمل لديهم...
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