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المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات

شذى حسون: لست متزوجة ولا مخطوبة ولكني أبحث عن الحب

آخر تحديث: منذ 34 دقيقة
المصدر: mbc
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 18
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شذى حسون: لست متزوجة ولا مخطوبة ولكني أبحث عن الحب

أكدت الفنانة العراقية أنها ليست متزوجة ولا مخطوبة، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول ذلك الأمر مجرد إشاعات لا أساس ولا أصل لها، وأنها تعودت على تردد هذه الشائعات عدة مرات في العام.

 

وقالت خديجة الوعل في حلقة الثلاثاء 19 فبراير/شباط 2013 من برنامج حبايب أن الفنانة العراقية أكدت في الوقت ذاته أنها متصالحة مع نفسها ولا يوجد في حياتها حبيب الآن ولكنها تبحث عن الحب الذي تحلم به كل امرأة.

 

وأضافت أنها تتمنى أن تعيش مرحلة العشق المتبادل، معتبرة أن حب الناس والجمهور يعوضها عن ذلك.

 

وحول زيارتها إلى تركيا الفترة القليلة الماضية قالت شذى: قمت بزيارة إلى تركيا استعدادا لتسجيل وتصوير أغنية جديدة بمشاركة ممثل تركي شهير، وذلك بعد انتهاءها تماما من تصوير دورها في مسلسل "يا مالكا قلبي" أمام الفنان الإماراتي فايز السعيد.

 

وعبرت شذى عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل الإماراتي الجديد، قائلة: نحن على أبواب الانتهاء من تصوير كامل مشاهدنا أنا وفايز السعيد، صورنا حتى الآن حوالي 70% من العمل، ولم يتبق سوى 3 أو 4 أيام.

المصدر: mbc

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