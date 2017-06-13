- بالفيديو: لم يكترثا للجميع من حولهما... مارسا الجنس بدون خجل على متن الطائرة
- كورتني كارداشيان تستجم بالبكيني الأسود على شواطئ ميامي
- هيفا وهبي عندما كانت في بدايتها ترقص إلى جانب راغب علامة
- وريورز يهزم كافاليرز ويحرز لقب دوري السلة الامريكي
- الفرق بين هزائمنا وهزائم الآخرين: اليابان وألمانيا نموذجاً
- "لوموند" تصف لبنان بـ"الغابة".. وتكشف ما وراء إعادة الإعدام
- احتُجزت داخل صندوق في ظلام لمدة شهرين.. شاهد تحرير رهينة حبسها قاتل بطريقة بشعة
- عُقَد الساعات الأخيرة تدفع النقاش إلى الوراء وتهدِّد بالفراغ
- طرابلس: نزع صور السياسيين.. إختبار نوايا!
- هل قطع ميقاتي الطريق مجددا على نقل المقعد الماروني من طرابلس؟
- بعدما حَمَلَت من حبيبها في فندق بيروتي.. هكذا قضت في منزلها الزوجي!
- شذى حسون: لست متزوجة ولا مخطوبة ولكني أبحث عن الحب
- كاتي بيري في اعتراف صادم: أتبول في دلو بسبب انشغالي
- حدث في مثل هذا اليوم June 13, 2017
- توقعات الأبراج ليوم June 13, 2017
- مصادر: مخاوف متبادلة من تحفظات محتملة تقود إلى إسقاط القانون في مجلس النواب لصالح قانون الستين
- قانون الانتخاب: «عضّ أصابع» الساعات الأخيرة
- الحريري يجزم: القانون غداً... ولن أتــرشح على أساس «الستين»
- «المقايضات» على قانون الانتخاب تدور «ساعة بساعة»
- «عسال الورد» تحرج الحكومة والحريري يرفض ملفا «سيئاً» انتخابيا!
- لبنان ينأى بنفسه عن الحرب على الإرهاب
- في الربع الساعة الأخير: لا يزال القانون ممكناً؟
- الجزيرة
- اعترافات الانتحاري الصفدي: نسف مبنى في وسط البلد لقتل ميقاتي وبو صعب
- «دود الخل منه وفيه»
هيفا وهبي عندما كانت في بدايتها ترقص إلى جانب راغب علامة
ظهرت النجمة اللبنانية هيفا وهبي خلال بداياتها الفنية، وهي تشاهد حفل السوبر ستار اللبناني راغب علامة الذي كان ولا يزال من أهم نجوم الوطن العربي.
الفيديو نُشر منذ سنوات على اليوتيوب كثيرة، ولكن بعض النشطاء أعادوا نشره اليوم، ليسلّطوا الضوء على هيفا التي قبلت دعوة راغب علامة على المسرح وصعدت وبدأت ترقص بإثارة حتى نهاية الأغنية مع حركات Over
هيفا اليوم، لم تعد كالسابق أبداً حيث كانت تعتمد على الدلع في كلامها، ولكنّها أصبحت أكثر رصانة وجمالاً ونجومية، فعرفت كيف تختار الأغنيات التي تناسب صوتها، فعملت على نفسها وأصبحت من أهم النجمات في الوطن العربي حيث تتمتع بقاعدة شعبية كبيرة جداً.
الكل يعشق هيفا الجديدة لا القديمة، أي هيفا الرصينة والتي تخاف على مسيرتها الفنية، فلا تجرح أحداً ولا تتحدّث بالسوء عن أحد رغم كل الحملات الشرسة التي واجهتها خلال فيلمها المصري الأخير (حلاوة روح).
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- هيفا وهبي عندما كانت في بدايتها ترقص إلى جانب راغب علامة
- شذى حسون: لست متزوجة ولا مخطوبة ولكني أبحث عن الحب
- بالفيديو .. المشهد الذي حذفته القنوات لهيفاء وهبي في مسلسل "الحرباية"
- إغراء... حنين إلى زمن «مارلين مونرو» السورية
- نجمة مصرية تخطف لقب "ملكة الإغراء" من هيفا وهبي!
- بالفيديو.. نجمة عربية تعترف بعمليات التجميل وزيجات المصلحة وخيانتها قبلها وبعدها!
- شريهان حققت حلم والدتها بالنجومية.. وفشلت في العمل بالمحاماة مثل والدها
- صورة نادرة .. سعاد حسني كما لم تشاهدوها يوماً.. لن تصدّقوا ماذا ترتدي وما تفعل !
- بالفيديو.. شاهدوا رد فعل نيكول سابا من خيانة زوجها.. وهذا ما حدث بعد تلقيه رسالة من فنانة!
- نجوى كرم تدعو إلى تطبيق قانون حمورابي على الحبيب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)