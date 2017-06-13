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الرئيسية | مشاهير وفضائح | مشاهير العرب | هيفا وهبي عندما كانت في بدايتها ترقص إلى جانب راغب علامة
المصنفة ايضاً في: مشاهير العرب, منوعات, تقارير بالفيديو

هيفا وهبي عندما كانت في بدايتها ترقص إلى جانب راغب علامة

آخر تحديث: منذ 2 ساعة
المصدر: الجرس
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 188
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ظهرت النجمة اللبنانية هيفا وهبي خلال بداياتها الفنية، وهي تشاهد حفل السوبر ستار اللبناني راغب علامة الذي كان ولا يزال من أهم نجوم الوطن العربي.

 

الفيديو نُشر منذ سنوات على اليوتيوب كثيرة، ولكن بعض النشطاء أعادوا نشره اليوم، ليسلّطوا الضوء على هيفا التي قبلت دعوة راغب علامة على المسرح وصعدت وبدأت ترقص بإثارة حتى نهاية الأغنية مع حركات Over

 

هيفا اليوم، لم تعد كالسابق أبداً حيث كانت تعتمد على الدلع في كلامها، ولكنّها أصبحت أكثر رصانة وجمالاً ونجومية، فعرفت كيف تختار الأغنيات التي تناسب صوتها، فعملت على نفسها وأصبحت من أهم النجمات في الوطن العربي حيث تتمتع بقاعدة شعبية كبيرة جداً.

 

الكل يعشق هيفا الجديدة لا القديمة، أي هيفا الرصينة والتي تخاف على مسيرتها الفنية، فلا تجرح أحداً ولا تتحدّث بالسوء عن أحد رغم كل الحملات الشرسة التي واجهتها خلال فيلمها المصري الأخير (حلاوة روح).

المصدر: الجرس

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