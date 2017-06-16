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المصنفة ايضاً في: منوعات, مشاهير العرب

بعد وجود طفلة في كليب فارس كرم.. هجوم صاعق من ميريام كلينك!

آخر تحديث: منذ 23 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 36
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بعد وجود طفلة في كليب فارس كرم.. هجوم صاعق من ميريام كلينك!

في هجوم صاعق، علّقت عارضة الازياء ميريام كلينك على فيديو كليب فارس كرم، متسائلة عن عدم التدخل لتوقيفه بالرغم من وجود طفلة.

 

وكتبت كلينك في تعليق نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "على أساس ممنوع الاطفال في الفيديو كليبات؟ فارس كرم مبيّن مصوّر مع طفلة، وين الجمعيات، ليه ما وقف البلد، ليه ما تحرّك وزير الاعلام".

 

وأضافت: "أو بس كلينك بدو يتطبّق عليها الهوبرة؟ علوج، جميهم كاذبون. في المخفر أبلغوني أنه ممنوع وجود أي طفل على التلفزيون ولو كان الفيديو كليب عن القداسة، فأين هي الجمعيات".

 

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