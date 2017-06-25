توقيف الفنانة أصالة نصري في بيروت لحيازتها على المخدرات

ذكر موقع قناة الجديد اللبنانية أن السلطات اللبنانية قد أوقفت الفنانة السورية أصالة نصري في مطار بيروت بعد العثور على 3 غرامات من مادة الكوكايين في حوزتها.

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