أصالة نصري تنشر صوراً لها بعد احتجازها.. كيف بدت الفنانة السورية بعد العثور على مخدرات بحوزتها؟

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، فجر الإثنين 26 يونيو/حزيران 2017، صورتين على حسابها الرسمي في فيسبوك، بعد ساعات من الإفراج عنها عقب احتجازها من قبل الشرطة اللبنانية، بعد العثور على كمية من المخدرات.

المطربة السورية نشرت صورتين، الأولى وهي داخل الطائرة وتبدو عليها مظاهر الراحة والسعادة، معلقة عليها بـ"الحمد لله".

أما الصورة الثانية فكانت مع زوجها المخرج المصري طارق العريان، مرفقة ذلك بعبارة "الله يخليكم بحياتي".

وكانت وسائل إعلام أفادت أن القاضي اللبناني كلود كرم، أطلق سراح الفنانة نصري، بموجب سند إقامة بشرط أن تخضع مجدداً بعد فترة لفحص تعاطي المخدرات.

وأوقفت شرطة مطار بيروت الدولي الفنانة السورية في أثناء توجهها إلى القاهرة، برفقة زوجها المخرج المصري طارق العريان وأولادها.

وقال مصدر أمني داخل المطار لوكالة الأناضول، إنه "تم توقيف أصالة، بعد أن تم العثور على 5 غرامات من الكوكايين في علبة المكياج الخاصة بها، وتم نقلها إلى مكتب مكافحة المخدرات في بيروت".

وأضاف المصدر، الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه، أن المُدعي العام اتهم أصالة بحيازة المخدرات، وأحالها إلى مكتب مكافحة المخدرات للتحقيق معها وإخضاعها لفحوص.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الفنانة السورية لا تزال موقوفة في المطار برفقة زوجها وأولادها، إلى حين صدور نتائج التحقيق.

المصدر: هافينغتون بوست