فيديو مسرب: حليمة بولند تشتم السعوديين بكلمات مهينة

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فيديو قديم انتشر على إحدى الحسابات على مواقع التّواصل الإجتماعي وثّق انزعاج الإعلامية حليمو بولند من المتّصلين في إحدى برامج المسابقات الذي قدّمته منذ سنوات. حليمة كانت غاضبة من بعض المتّصلين، خصوصاً أنّها عمدت على إلحاق الخسارة بمشترك من الجنسية السعوديّة بسبب طريقته في الكلام معها التي لم تعجبها واعتبرتها غير أخلاقيّة.

تسجيل صوتي لا تعدّ المرة الأولى الذي ينتشر فيه ويتداول بين النذشطاء حيث تسبّب بإنرعاج الجمهور لأنّها شتمت بعض المتّصلين السعوديين والأردنيين وذلك بسبب المضايقات التي تتعرّض لها أحياناً. الإعلاميّة الكويتية أكّدت خلال التّسجيل أنّها لا تقصد أن تكون جميع الإتّصالات من بلدها لأنّ من الممكن أن يكون إبن بلدها أسوأ من الباقين واعترضت في نفس السّياق على سير عمل الحلقة الذي أغضبها حيث لم تكن راضية أبداً.

والذي أثار استغراب البعض هو طلبها من أحد العاملين في البرنامج والمسؤول عن تلقّي الإتصالات بأن يقول للمشاركين في البرنامج بأن يمدحونها. ولم يُعرف بعد المصدر الذي سرّب هذا التّسجيل الذي لم يُنشر إلاّ لغاية في نفس يعقوب.على العموم هي ليست أوّل مرة التي تُنتقد فيها بقساوة وتثير فيها حالة من الجدل الكبير، فهي كانت وما زالت تشكّل مادة دسمة للصّحافة والجمهور.

من ناحية ثانية نشير بأنّ الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي قد قامت بمداخلة هاتفيّة في برنامج بولند الرّمضاني "حليمة زاد" وتحدّثت خلالها عن بعض الأمور الشّخصية والفنيّة كما وردّت على كلّ المعترضين على مسلسلها "الحرباية". واعتمدت الإعلامية الشابّة في برنامجها ليس فقط على المسابقات والألعاب بل على مداخلات النّجوم المعروفين أيضاً أبرزهم كان الفنّان محمد رمضان الذي دافع عن نفسه بعد الإنتقادات التي تلقّاها إثر تبرّعه الأخير لمكافحة السرطان. كما واستقبلت محمد شاكر ابن الفنّان فضل شاكر وقد حلّ ضيفاً في "حليمة زاد" كأوّل إطلالة تلفزيونية له.

ونذكّر في هذا السّياق إلى أنّها فازت مؤخراً بجائزة أفضل مذيعة عربية وأفضل برامج مسابقات في مهرجان المميزون... ونقلت بدورها إلينا أجواء من خلال الفيديوهات التي شاركتها مع جمهورها وسحرتهم بالمقابل بإطلالتها المميّزة والسّاحرة.

المصدر: مشاهيري