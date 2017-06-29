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بالفيديو... ميريام فارس مثيرة في حركات لا تدخل في إطار الرقص الاستعراضي
هي نجمةٌ اشتهرت برقصها قبل أن تُعرف حتّى بغنائها وصوتها الجميل، فنّانةٌ تُبهرنا باستعراضاتها وحركاتها وطريقة تمايلها أمام الكاميرات قبل أن تجذب أنظارنا إلى عُرَبِها وحنجرتها الذهبيّة وصوتها الجميل بالفعل، هي ميريام فارس التي تربّعت على عرش المراتب الأولى من حيث عدد متابعيها ومعجبيها بفضل الأسلوب الذي تعتمده مع جمهورها عندما تكون على المسرح أمامه ولطالما أحب الكبير والصغير شكلها وهي تهز بشعرها وتتمايل بمؤخرتها وأردافها وتحرّك يديها وساقيها.
ولكن قبل أن تغدو محترفة الرقص الشرقي وثابتة الخطوات على أهم المسارح وأكبرها وعالمة بما عليها القيام به وكيف عليها التصرّف لكي لا تبدو مبتذلة و"رخيصة"، كانت ميريام للأسف شابّة تهوى ما يُعرف بالرقص الفاسق والبسيط جداً الذي يقتصر على ارتداء القصير والتمايل بجرأةٍ وحماس بحركات لا يسعنا أبداً أن نطلق عليها عنوان "استعراض راقص" لأنّها بالفعل لا تدخل في هذا الإطار، والفيديو الذي عاد الروّاد ليتداولوا به اليوم والذي يرجع إلى مشاركتها في أحد البرامج التلفزيونية هو أكبرُ دليلٍ على ما نقوله وندّعي به.
هو برنامج "ديو المشاهير" الذي كان يُعرض على شاشة الـlbc اللبنانية والذي فيه كان لصاحبة فيديو كليب أغنية "شوف حالك عليي"مروراً مثيراً ومغرياً للغاية، إذ هناك وبينما كانت تتولّى إحدى المشتركات مهمّة الغناء سارعت فارس إلى اغتنام فرصتها أمام الجمهور الحاضر وحتّى لجنة التحكيم من خلال حركاتها التي تماشت جداً مع فستانها القصير والفضفاضي الذي أخذ يهتز معها شمالاً ويميناً، ذهاباً وإياباً، فأخذت تمشي على المنصّة وكأنّها ملكته واثقة من نفسها بطريقةٍ مبالغ بها بعض الشيء ومفرطة.
كما ولم تتردّد أبداً صاحبة أغنية "غافي" التي أطلّت منذ أيام بلباس كاجوال في التقليل من احترام أعضاء لجنة التحكيم عندما اقتربت منهم وأخذت ترقص أمامهم وتتلفّت هنا وهناك وحتّى في التمدّد على الطاولة الجالسين وراءها، غيرُ آبهةٍ لصدرها الذي بان وساقيها اللتين استعرضتهما وغير مكترثةٍ لقيمتهم ومكانتهم ولتعليقاتهم التي قد تنهال عليها لأنّ كل ما كان يهمّها هو إثارة البلبلة لتغدو على كل لسانٍ وبالتالي نجمة مشهورة ومعروفة.
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- بالفيديو... ميريام فارس مثيرة في حركات لا تدخل في إطار الرقص الاستعراضي
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